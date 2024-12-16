Шандрук - о трансферах: Верес готов к предложениям

Главный тренер " Вереса " Олег Шандрук после матча 17-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1) подвел итог осенней части сезона.

"В общем, анализируя первую часть сезона, скажу, что мы могли лучше провести стартовый отрезок чемпионата. Были игры, где мы смотрелись не целостно и не выигрывали. Матчи с "Левым Берегом", "Ингульцом". А потом была серия из десяти матчей без поражений – поэтому здесь нужно отдать должное команде.

Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь все также будет зависеть от трансферной политики. Потому что мы готовы к предложениям. Также нам нужно отменно усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно", – сказал Шандрук.