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Шандрук - о трансферах: Верес готов к предложениям

Премьер-лига
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В Вересе планируют усилить линию защиты

Шандрук - о трансферах: Верес готов к предложениям

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук после матча 17-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1) подвел итог осенней части сезона.

"В общем, анализируя первую часть сезона, скажу, что мы могли лучше провести стартовый отрезок чемпионата. Были игры, где мы смотрелись не целостно и не выигрывали. Матчи с "Левым Берегом", "Ингульцом". А потом была серия из десяти матчей без поражений – поэтому здесь нужно отдать должное команде.

Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь все также будет зависеть от трансферной политики. Потому что мы готовы к предложениям. Также нам нужно отменно усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно", – сказал Шандрук.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 баллов.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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