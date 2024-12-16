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Шандрук - о трансферах: Верес готов к предложениям
В Вересе планируют усилить линию защиты
Фото: НК "Верес"
Главный тренер "
"В общем, анализируя первую часть сезона, скажу, что мы могли лучше провести стартовый отрезок чемпионата. Были игры, где мы смотрелись не целостно и не выигрывали. Матчи с "Левым Берегом", "Ингульцом". А потом была серия из десяти матчей без поражений – поэтому здесь нужно отдать должное команде.
Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь все также будет зависеть от трансферной политики. Потому что мы готовы к предложениям. Также нам нужно отменно усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно", – сказал Шандрук.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 баллов.
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