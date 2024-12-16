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Коринтианс планирует в четвертый раз подряд арендовать хавбека Шахтера
С самим Майконом бразильский клуб уже договорился
Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен
"Коринтианс" намерен еще на год продлить аренду центрального полузащитника Майкона, принадлежащего "
Сообщается, что полузащитник восстановился после травмы и, если он продлит контракт, то проведет предсезонную подготовку с командой.
При этом, как заявил агент футболиста Марсело Войнович, "Коринтианс" уже согласовал с игроком условия нового соглашения на год.
Теперь бразильскому клубу нужно провести переговоры с "Шахтером".
Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по 27-летнему центрхава. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.
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