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Коринтианс планирует в четвертый раз подряд арендовать хавбека Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

С самим Майконом бразильский клуб уже договорился

Коринтианс планирует в четвертый раз подряд арендовать хавбека Шахтера

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Коринтианс" намерен еще на год продлить аренду центрального полузащитника Майкона, принадлежащего "Шахтеру", сообщает Globo.

Сообщается, что полузащитник восстановился после травмы и, если он продлит контракт, то проведет предсезонную подготовку с командой.

При этом, как заявил агент футболиста Марсело Войнович, "Коринтианс" уже согласовал с игроком условия нового соглашения на год.

Теперь бразильскому клубу нужно провести переговоры с "Шахтером".

Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по 27-летнему центрхава. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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