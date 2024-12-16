Коринтианс планирует в четвертый раз подряд арендовать хавбека Шахтера

"Коринтианс" намерен еще на год продлить аренду центрального полузащитника Майкона, принадлежащего " Шахтеру ", сообщает Globo.

Сообщается, что полузащитник восстановился после травмы и, если он продлит контракт, то проведет предсезонную подготовку с командой.

При этом, как заявил агент футболиста Марсело Войнович, "Коринтианс" уже согласовал с игроком условия нового соглашения на год.

Теперь бразильскому клубу нужно провести переговоры с "Шахтером".

Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по 27-летнему центрхава. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.