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Есть два варианта. В Рухе еще не определились, где команда проведет зимние сборы
А вот из отпуска команда выйдет одной из первых
instagram.com/fc.ruh.lviv
Львовский "
Как сообщает Sport.ua, в клубе еще не решили, где "Рух" будет проводить заграничный сбор: в Словении или Турции. Хотя сроки этого этапа подготовки известны: с 20 января по 19 февраля.
На зимних сборах команда Пономарева планирует сыграть 9-10 контрольных матчей. Пока "Рух" никто из футболистов не покинул.
Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе львовского клуба 23 очка – он занимает 7 место в УПЛ.
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