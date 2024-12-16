  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Есть два варианта. В Рухе еще не определились, где команда проведет зимние сборы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Есть два варианта. В Рухе еще не определились, где команда проведет зимние сборы

Премьер-лига

А вот из отпуска команда выйдет одной из первых

Есть два варианта. В Рухе еще не определились, где команда проведет зимние сборы

instagram.com/fc.ruh.lviv

Новина українською

Львовский "Рух" первым среди команд УПЛ собираются начать подготовку ко второй части сезона – команда выйдет из отпуска 8 января 2025 года.

Как сообщает Sport.ua, в клубе еще не решили, где "Рух" будет проводить заграничный сбор: в Словении или Турции. Хотя сроки этого этапа подготовки известны: с 20 января по 19 февраля.

На зимних сборах команда Пономарева планирует сыграть 9-10 контрольных матчей. Пока "Рух" никто из футболистов не покинул.

Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе львовского клуба 23 очка – он занимает 7 место в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024
yellow-arrow
Полесье интересуется двумя игроками из чемпионата Израиля
yellow-arrow
Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости