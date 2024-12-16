Есть два варианта. В Рухе еще не определились, где команда проведет зимние сборы

Львовский " Рух " первым среди команд УПЛ собираются начать подготовку ко второй части сезона – команда выйдет из отпуска 8 января 2025 года.

Как сообщает Sport.ua, в клубе еще не решили, где "Рух" будет проводить заграничный сбор: в Словении или Турции. Хотя сроки этого этапа подготовки известны: с 20 января по 19 февраля.

На зимних сборах команда Пономарева планирует сыграть 9-10 контрольных матчей. Пока "Рух" никто из футболистов не покинул.

Напомним, что по итогам осенней части сезона в активе львовского клуба 23 очка – он занимает 7 место в УПЛ.