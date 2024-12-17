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Представители Шахтера и Ингульца. Sofascore назвал лучших игроков осенней части УПЛ

Премьер-лига

Оценки за осеннюю часть сезона

Представители Шахтера и Ингульца. Sofascore назвал лучших игроков осенней части УПЛ

shakhtar.com

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Матчем 17-го тура "Динамо" - "Верес" (1:0) официально завершилась осенняя часть сезона в Украинской Премьер-лиге.

По итогам осенней части сезона авторитетный статистический портал Sofascore назвал лучших игроков чемпионата по средним оценкам и при этом которые сыграли минимум 60% от общего количества игровых минут.

Первые два места в рейтинге со средними оценками 7,84 разделили хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук.

Третье-четвертое места – у динамовца Владимира Бражко и "горняка" Артема Бондаренко с оценкой 7.49.

Также в пятерке лучших – Александр Назаренко из "Полесья" - 7.47.

Представители Шахтера и Ингульца. Sofascore назвал лучших игроков осенней части УПЛ - изображение 1
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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Полесье (Житомир) Алексей Паламарчук Александр Назаренко Артем Бондаренко Георгий Судаков Владимир Бражко
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Источник:
sofascore
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.12.2024 в 02:11
"Авторитетний статистичний портал Sofascore" - це звучить смішно і знущально, це абсолютно протирічить елементарній логиці: як може бути у чільній п'ятірці, та ще й на чільних місцях, гравці команд, які знаходяться на 3 і 5 місцях в чемпіонаті УПЛ плюс гравець абсолютного аутсайдера чемпіонату - воротаря та на третьому місці гравця команди лідера, що йде з відривом від інших конкурентів, та й то лише для того, щоб таким чином замаскувати свій фальшивий рейтинг, складений на користь шахтаря. Бражко тут представлений лише для цього, тим більше, що він - і це цілком очевидно - не був найкращим в осінній частині чемпіонаті серед динамівців.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.12.2024 в 02:11
"Авторитетний статистичний портал Sofascore" - це звучить смішно і знущально, це абсолютно протирічить елементарній логиці: як може бути у чільній п'ятірці, та ще й на чільних місцях, гравці команд, які знаходяться на 3 і 5 місцях в чемпіонаті УПЛ плюс гравець абсолютного аутсайдера чемпіонату - воротаря та на третьому місці гравця команди лідера, що йде з відривом від інших конкурентів, та й то лише для того, щоб таким чином замаскувати свій фальшивий рейтинг, складений на користь шахтаря. Бражко тут представлений лише для цього, тим більше, що він - і це цілком очевидно - не був найкращим в осінній частині чемпіонаті серед динамівців.
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