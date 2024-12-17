Представители Шахтера и Ингульца. Sofascore назвал лучших игроков осенней части УПЛ

Матчем 17-го тура "Динамо" - "Верес" (1:0) официально завершилась осенняя часть сезона в Украинской Премьер-лиге .

По итогам осенней части сезона авторитетный статистический портал Sofascore назвал лучших игроков чемпионата по средним оценкам и при этом которые сыграли минимум 60% от общего количества игровых минут.

Первые два места в рейтинге со средними оценками 7,84 разделили хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук.

Третье-четвертое места – у динамовца Владимира Бражко и "горняка" Артема Бондаренко с оценкой 7.49.

Также в пятерке лучших – Александр Назаренко из "Полесья" - 7.47.