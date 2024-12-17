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Представители Шахтера и Ингульца. Sofascore назвал лучших игроков осенней части УПЛ
Оценки за осеннюю часть сезона
shakhtar.com
Матчем 17-го тура "Динамо" - "Верес" (1:0) официально завершилась осенняя часть сезона в
По итогам осенней части сезона авторитетный статистический портал Sofascore назвал лучших игроков чемпионата по средним оценкам и при этом которые сыграли минимум 60% от общего количества игровых минут.
Первые два места в рейтинге со средними оценками 7,84 разделили хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук.
Третье-четвертое места – у динамовца Владимира Бражко и "горняка" Артема Бондаренко с оценкой 7.49.
Также в пятерке лучших – Александр Назаренко из "Полесья" - 7.47.
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