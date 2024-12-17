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Полесье интересуется двумя игроками из чемпионата Израиля

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Полесье интересуется двумя игроками из чемпионата Израиля

Полісся

Новина українською

"Полесье" проявляет интерес к двум игрокам из Израиля.

Как сообщалось ранее, один из них - хавбек иерусалимского "Хапоэля" Офек Битон.

Также, по данным ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется инсайдом "Хапоэля" (Беер-Шева) Томером Йосефи.

25-летний инсайд может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.

По данным Transfermarkt игрок оценивается в 1 млн евро, но так как контракт Йосефи с клубом истекает уже летом, зимой он может достаться потенциальным покупателям гараздо дешевле заявленной суммы.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
17.12.2024 в 00:42
По 25 років, не назвеш перспективними.Одного 2 рази поставили в старті. Інший награв в одній команді з Діоло, команді нижньої половини, трохи менше ніж Самба, але Діоло лише 21. Короче, Буткевича продовжують розводити
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
17.12.2024 в 00:42
По 25 років, не назвеш перспективними.Одного 2 рази поставили в старті. Інший награв в одній команді з Діоло, команді нижньої половини, трохи менше ніж Самба, але Діоло лише 21. Короче, Буткевича продовжують розводити
Ответить
0
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