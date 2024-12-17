Полесье интересуется двумя игроками из чемпионата Израиля

"Полесье" проявляет интерес к двум игрокам из Израиля.

Как сообщалось ранее, один из них - хавбек иерусалимского "Хапоэля" Офек Битон .

Также, по данным ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется инсайдом "Хапоэля" (Беер-Шева) Томером Йосефи.

25-летний инсайд может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.

По данным Transfermarkt игрок оценивается в 1 млн евро, но так как контракт Йосефи с клубом истекает уже летом, зимой он может достаться потенциальным покупателям гараздо дешевле заявленной суммы.