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Полесье интересуется двумя игроками из чемпионата Израиля
Израильский вектор
Полісся
"Полесье" проявляет интерес к двум игрокам из Израиля.
Как сообщалось ранее, один из них -
Также, по данным ТаТоТаке, житомирский клуб активно интересуется инсайдом "Хапоэля" (Беер-Шева) Томером Йосефи.
25-летний инсайд может прилететь в Украину для заключения контракта уже к новому году.
По данным Transfermarkt игрок оценивается в 1 млн евро, но так как контракт Йосефи с клубом истекает уже летом, зимой он может достаться потенциальным покупателям гараздо дешевле заявленной суммы.
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