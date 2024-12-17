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Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024
Раздали награды в рамках спортивно-маркетинговой премии
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В воскресенье, 15 декабря, состоялась торжественная церемония награждения спортивно-маркетинговой премии SBC Ukraine Awards 2024 года.
Это первая в истории премия и вручение наград лучшим спортсменам и организациям в области спортивного маркетинга, во время церемонии организаторы подвели итоги года и отметили лидеров спортивно-маркетинговой индустрии.
Среди большого количества номинантов было и "
Победа была присуждена за сотрудничество с официальными букмекерскими конторами GGBET и VBET.
Награду от имени клуба получил заместитель генерального директора "Динамо" Максим Радуцкий.
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