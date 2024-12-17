Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024

В воскресенье, 15 декабря, состоялась торжественная церемония награждения спортивно-маркетинговой премии SBC Ukraine Awards 2024 года.

Это первая в истории премия и вручение наград лучшим спортсменам и организациям в области спортивного маркетинга, во время церемонии организаторы подвели итоги года и отметили лидеров спортивно-маркетинговой индустрии.

Среди большого количества номинантов было и " Динамо ". Клуб победил в важнейшей номинации, награждение которой состоялось последним – Признание года.

Победа была присуждена за сотрудничество с официальными букмекерскими конторами GGBET и VBET.

Награду от имени клуба получил заместитель генерального директора "Динамо" Максим Радуцкий.