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Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024

Премьер-лига

Раздали награды в рамках спортивно-маркетинговой премии

Динамо победило в номинации Признание года премии SBC Ukraine Awards 2024

instagram.com/sport.businessclub

Новина українською

В воскресенье, 15 декабря, состоялась торжественная церемония награждения спортивно-маркетинговой премии SBC Ukraine Awards 2024 года.

Это первая в истории премия и вручение наград лучшим спортсменам и организациям в области спортивного маркетинга, во время церемонии организаторы подвели итоги года и отметили лидеров спортивно-маркетинговой индустрии.

Среди большого количества номинантов было и "Динамо". Клуб победил в важнейшей номинации, награждение которой состоялось последним – Признание года.

Победа была присуждена за сотрудничество с официальными букмекерскими конторами GGBET и VBET.

Награду от имени клуба получил заместитель генерального директора "Динамо" Максим Радуцкий.

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Динамо (Киев)
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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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