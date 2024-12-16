Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече

Голкипер " Динамо " Георгий Бущан подвел промежуточные итоги первой части сезона и вспомнил главные моменты матча 17 тура УПЛ против "Вереса" (1:0).

– От киевского "Динамо" всегда ждут хороших результатов. То, что проходит у нас в чемпионате Украины, не проходит в Европе. Это такой уровень у нас сейчас.

– Вы проиграли 0:3 в Сан-Себастьяне и вас там погоняли. Такая большая разница в классе между двумя командами?

– В Европе за любую маленькую ошибку нас сразу наказывают. Я уверен, что ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече.

– Восстановления у вас нет?

– Его вообще нет. Как пример расскажу наш график. В пятницу утром мы летим в Польшу, вечером садимся в поездку. ... В воскресенье – игра чемпионата Украины. А в понедельник утром мы снова выезжаем в Польшу на очередной матч. Хочу сказать спасибо нашим воинам из ВСУ, которые дают нам возможность играть.

– У вас еще команда молодая и ребята хотя могут восстановиться.

– Но какая молодая – средний возраст 25 лет. Есть и опытные ребята и помоложе. Это очень сложно.