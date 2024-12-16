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Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече

Премьер-лига

Краткие итоги сезона от кипера Динамо

Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан подвел промежуточные итоги первой части сезона и вспомнил главные моменты матча 17 тура УПЛ против "Вереса" (1:0).

– От киевского "Динамо" всегда ждут хороших результатов. То, что проходит у нас в чемпионате Украины, не проходит в Европе. Это такой уровень у нас сейчас.

– Вы проиграли 0:3 в Сан-Себастьяне и вас там погоняли. Такая большая разница в классе между двумя командами?

– В Европе за любую маленькую ошибку нас сразу наказывают. Я уверен, что ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече.

– Восстановления у вас нет?

– Его вообще нет. Как пример расскажу наш график. В пятницу утром мы летим в Польшу, вечером садимся в поездку. ... В воскресенье – игра чемпионата Украины. А в понедельник утром мы снова выезжаем в Польшу на очередной матч. Хочу сказать спасибо нашим воинам из ВСУ, которые дают нам возможность играть.

– У вас еще команда молодая и ребята хотя могут восстановиться.

– Но какая молодая – средний возраст 25 лет. Есть и опытные ребята и помоложе. Это очень сложно.

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
17.12.2024 в 00:04
так знімайтесь з євро кубків і буде вам легше,ітак разом з кротами невмієте грати
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Комментарии 1
terber (ternopil)
17.12.2024 в 00:04
так знімайтесь з євро кубків і буде вам легше,ітак разом з кротами невмієте грати
Ответить
0
0

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