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Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече
Краткие итоги сезона от кипера Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "
– От киевского "Динамо" всегда ждут хороших результатов. То, что проходит у нас в чемпионате Украины, не проходит в Европе. Это такой уровень у нас сейчас.
– Вы проиграли 0:3 в Сан-Себастьяне и вас там погоняли. Такая большая разница в классе между двумя командами?
– В Европе за любую маленькую ошибку нас сразу наказывают. Я уверен, что ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече.
– Восстановления у вас нет?
– Его вообще нет. Как пример расскажу наш график. В пятницу утром мы летим в Польшу, вечером садимся в поездку. ... В воскресенье – игра чемпионата Украины. А в понедельник утром мы снова выезжаем в Польшу на очередной матч. Хочу сказать спасибо нашим воинам из ВСУ, которые дают нам возможность играть.
– У вас еще команда молодая и ребята хотя могут восстановиться.
– Но какая молодая – средний возраст 25 лет. Есть и опытные ребята и помоложе. Это очень сложно.
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