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Рубчинский: Не до конца верил, что Полесье может одержать победу над Шахтером

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Осенняя часть сезона завершена

Рубчинский: Не до конца верил, что Полесье может одержать победу над Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Хавбек "Динамо" Валентин Рубчинский подвел итог матча 17-го тура УПЛ с "Вересом" (1:0).

– Валентин, прими поздравления с победой в заключительном матче 2024 года. Что сегодня было самым трудным?

– Нам немного мешала непогода – холод, дождь, ветер. Все замерзли сегодня.

– После игры в Испании против "Реала Сосьедад" было время восстановиться?

– Да, немного пришли в себя. Нужно было сразу переключаться на "Верес", чтобы добиться успеха в этой встрече.

– Ты начал игру на скамейке запасных. При счете 1:0 было мнение, что ваша команда сможет развить успех?

– Когда забиваешь гол, всегда легче играть.

– Как тебе игра Ваната, на сегодняшний день лучшего снайпера в УПЛ?

– Пусть забивает еще больше.

– Сегодня "Динамо" закономерно обыграло "Верес"?

– Была непростая игра с взаимными шансами на успех.

– Смотрели вчера игру "Полесье" и "Шахтера"?

– Смотрел, начиная со второго тайма. "Полесье" – хорошая команда, которая в последнее время имела не самые лучшие результаты. Я не до конца верил, что они могут одержать победу. Да, пока у нас + 10 по очкам с "горняками", но будем играть еще много матчей, плюс у дончан еще будет доигрывание в Кривом Роге.

– Ты перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо" летом. Ты стал своим в команде?

– Я постепенно привыкаю к ​​ребятам, команде. Вот в Киеве еще не совсем освоился – уж слишком много у нас переездов, перелетов по Европе. Свободного времени было мало. В отпуск поеду домой, в Луцк.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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