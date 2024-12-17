Поздеев представил, что бы делал Колос, если бы возглавлял Премьер-лигу

Наставник "хлеборобов" Александр Поздеев рассказал о планах команды на зимний перерыв.

“Нужно улучшаться. Это всего касается – работы с мячом и без мяча, быть более агрессивным, интенсивным, конструктивным в атаке и переходных фазах. Даже если бы мы шли на первом месте, улучшать нужно все. Всегда. Это такой процесс нескончаемый”.

“Будем собираться примерно 13-14 числа. Будем в Киеве работать. 21-го запланирован выезд в Турцию. Там к 15-му числу, возвращаемся, недельный цикл и уже чемпионат будет. Не так уж много времени, надо плодотворно поработать, залечить повреждения, восстановиться психологически, отдохнуть. Тяжелый труд впереди.

[О лишнем весе во время праздников] Сейчас ребята профессионально относятся к карьере, к себе. Это у предыдущего поколения с этим могли быть проблемы. Может, так в “Колосе”, не знаю”, – заявил тренер.