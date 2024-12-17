  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шандрук: Могли лучше провести начало чемпионата. Очень сильно изменили команду и притирка шла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шандрук: Могли лучше провести начало чемпионата. Очень сильно изменили команду и притирка шла

Премьер-лига
Обновлено

Наставник ровенской команды – о потерянных очках

Шандрук: Могли лучше провести начало чемпионата. Очень сильно изменили команду и притирка шла

Фото: НК Верес

Новина українською

Олег Шандрук рассказал, почему поздно освежил состав в матче с "Динамо" и подвел итог летне-осенней части.

[О поздних заменах] “Зная лучшую игру Марко (Мрвальевич – прим.), который может сверху побороться, прагматично сыграть вертикально с подбором. А по Самуэлю, он у нас был после травмы, потому понятно, что он готов где-то на 15-20 минут. Он приехал и физически не был готов, набрал форму и снова травмировался. Поэтому мы замены делали в конце. Где-то 2-3 минуты, пока переодевались, мы времени упустили. Всего 2 минуты было добавлено.

Могли лучше провести начало чемпионата. Я не скажу, что мы плохо выглядели, но у нас не было цельной игры. Были хорошие отрезки, но не выигрывали. К примеру, "Левый Берег", домашняя игра и 60 минут от нас были неплохих, а потом мы провалили, откровенно говоря, 30 минут. Очень сильно изменили команду и притирка шла”.

Читайте такжеШандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно

“За вторую часть чемпионата могу только должное отдать. Две крайние игры проиграли, но была хорошая серия из 10 игр. Они почувствовали, поняли сильнейшие стороны. Поняли требования друг друга. Я имею в виду игроки – тренерского штаба: что мы хотим видеть. И оно дало свой результат.

Игроки нас покинут или нет – это уже вопрос не ко мне. Мы много над обороной работаем, но много пропускаем. Если сможем за счет качественного усиления линии защиты, думаю, что будем в весенней части сильнее”, – заявил Шандрук.

"Народная команда" завершила первую часть сезона на 9-й позиции (19 очков).

По теме
yellow-arrow
Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать
yellow-arrow
Поздеев представил, чтобы делал Колос, если бы возглавлял Премьер-лигу
yellow-arrow
Рубчинский: Не до конца верил, что Полесье может одержать победу над Шахтером
Олег Шандрук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости