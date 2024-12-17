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Шандрук: Могли лучше провести начало чемпионата. Очень сильно изменили команду и притирка шла
Наставник ровенской команды – о потерянных очках
Фото: НК Верес
Олег Шандрук рассказал, почему поздно освежил состав в матче с "Динамо" и подвел итог летне-осенней части.
[О поздних заменах] “Зная лучшую игру Марко (Мрвальевич – прим.), который может сверху побороться, прагматично сыграть вертикально с подбором. А по Самуэлю, он у нас был после травмы, потому понятно, что он готов где-то на 15-20 минут. Он приехал и физически не был готов, набрал форму и снова травмировался. Поэтому мы замены делали в конце. Где-то 2-3 минуты, пока переодевались, мы времени упустили. Всего 2 минуты было добавлено.
Могли лучше провести начало чемпионата. Я не скажу, что мы плохо выглядели, но у нас не было цельной игры. Были хорошие отрезки, но не выигрывали. К примеру, "Левый Берег", домашняя игра и 60 минут от нас были неплохих, а потом мы провалили, откровенно говоря, 30 минут. Очень сильно изменили команду и притирка шла”.
“За вторую часть чемпионата могу только должное отдать. Две крайние игры проиграли, но была хорошая серия из 10 игр. Они почувствовали, поняли сильнейшие стороны. Поняли требования друг друга. Я имею в виду игроки – тренерского штаба: что мы хотим видеть. И оно дало свой результат.
Игроки нас покинут или нет – это уже вопрос не ко мне. Мы много над обороной работаем, но много пропускаем. Если сможем за счет качественного усиления линии защиты, думаю, что будем в весенней части сильнее”, – заявил Шандрук.
"Народная команда" завершила первую часть сезона на 9-й позиции (19 очков).
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