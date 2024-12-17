Шандрук: Могли лучше провести начало чемпионата. Очень сильно изменили команду и притирка шла

Олег Шандрук рассказал, почему поздно освежил состав в матче с "Динамо" и подвел итог летне-осенней части.

[О поздних заменах] “Зная лучшую игру Марко (Мрвальевич – прим.), который может сверху побороться, прагматично сыграть вертикально с подбором. А по Самуэлю, он у нас был после травмы, потому понятно, что он готов где-то на 15-20 минут. Он приехал и физически не был готов, набрал форму и снова травмировался. Поэтому мы замены делали в конце. Где-то 2-3 минуты, пока переодевались, мы времени упустили. Всего 2 минуты было добавлено.

Могли лучше провести начало чемпионата. Я не скажу, что мы плохо выглядели, но у нас не было цельной игры. Были хорошие отрезки, но не выигрывали. К примеру, "Левый Берег", домашняя игра и 60 минут от нас были неплохих, а потом мы провалили, откровенно говоря, 30 минут. Очень сильно изменили команду и притирка шла”.