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Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать
Боснийский специалист – о финише летне-осенней части
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча с "Полесьем", а также высказался по поводу 2024 года и первой половины текущего сезона.
"Мы, особенно во втором тайме, играли очень хорошо, доминировали, создали много возможностей и несколько хороших моментов, к сожалению, не забили. Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но этого не сделали. Мы не заслуживали поражения. Это была жесткая первая половина сезона для нас.
Есть индивидуальные ошибки, но мы как команда должны чувствовать тайминги – моменты, что сейчас нужно хорошо защищаться. Делаем много хороших вещей в атаке, хорошо прессингуем, но есть моменты, когда нужно чувствовать, что важно хорошо защищаться. Нам нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше”.
"Мы сыграли немало хороших матчей на внутренней и международной аренах. Нелегко играть после Лиги чемпионов, где себя очень хорошо показали. С "Полесьем" имели хорошую энергию, самоотдачу, но нужно завершать матч раньше. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать.
Весь год был фантастическим. Мы оформили дубль в прошлом сезоне, отлично выступали в Лиге чемпионов – это те вещи, которые следует помнить и ценить. Но нужно снова подниматься вверх, и это не так просто удается во второй половине года. Заслуживаем гораздо большего, однако ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь. Должны иметь такой менталитет, доводить игру до конца и пользоваться всеми создаваемыми возможностями. Нам этого не хватило”, – заявил тренер.
"Горняки" пошли на зимний перерыв на 3-й строчке.
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