  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать

Премьер-лига
Обновлено

Боснийский специалист – о финише летне-осенней части

Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча с "Полесьем", а также высказался по поводу 2024 года и первой половины текущего сезона.

"Мы, особенно во втором тайме, играли очень хорошо, доминировали, создали много возможностей и несколько хороших моментов, к сожалению, не забили. Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но этого не сделали. Мы не заслуживали поражения. Это была жесткая первая половина сезона для нас.

Есть индивидуальные ошибки, но мы как команда должны чувствовать тайминги – моменты, что сейчас нужно хорошо защищаться. Делаем много хороших вещей в атаке, хорошо прессингуем, но есть моменты, когда нужно чувствовать, что важно хорошо защищаться. Нам нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше”.

Читайте такжеПушич: Мне все еще больно за предыдущую игру ЛЧ с ПСВ

"Мы сыграли немало хороших матчей на внутренней и международной аренах. Нелегко играть после Лиги чемпионов, где себя очень хорошо показали. С "Полесьем" имели хорошую энергию, самоотдачу, но нужно завершать матч раньше. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать.

Весь год был фантастическим. Мы оформили дубль в прошлом сезоне, отлично выступали в Лиге чемпионов – это те вещи, которые следует помнить и ценить. Но нужно снова подниматься вверх, и это не так просто удается во второй половине года. Заслуживаем гораздо большего, однако ты не всегда получаешь того, чего заслуживаешь. Должны иметь такой менталитет, доводить игру до конца и пользоваться всеми создаваемыми возможностями. Нам этого не хватило”, – заявил тренер.

"Горняки" пошли на зимний перерыв на 3-й строчке.

По теме
yellow-arrow
Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале
yellow-arrow
Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег
yellow-arrow
Ашур: В предыдущих матчах делали все, что могли. Было огромное желание и мотивация. Рад, что подарили такие эмоции президенту
Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости