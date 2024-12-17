Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча с "Полесьем", а также высказался по поводу 2024 года и первой половины текущего сезона.

"Мы, особенно во втором тайме, играли очень хорошо, доминировали, создали много возможностей и несколько хороших моментов, к сожалению, не забили. Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но этого не сделали. Мы не заслуживали поражения. Это была жесткая первая половина сезона для нас.

Есть индивидуальные ошибки, но мы как команда должны чувствовать тайминги – моменты, что сейчас нужно хорошо защищаться. Делаем много хороших вещей в атаке, хорошо прессингуем, но есть моменты, когда нужно чувствовать, что важно хорошо защищаться. Нам нужно извлечь из этого урок и двигаться дальше”.