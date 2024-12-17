Ашур: В предыдущих матчах делали все, что могли. Было огромное желание и мотивация. Рад, что подарили такие эмоции президенту

Имад Ашур поделился впечатлениями после победы над "Шахтером".

"Раньше хотелось таких эмоций. Да, повлияла и серия предыдущая, что было огромное желание и мотивация ребят. И я могу только порадоваться за ребят, которые в предыдущих матчах так же видели, что они делали все, что могли, для того чтобы преодолевать препятствия, на которые мы не можем влиять, не можем контролировать. Очень рад, что смогли подарить такие эмоции президенту".

“Очень благодарен за поддержку в те времена, когда сложно – это самое важное, что может быть, за доверие болельщикам, всем житомирянам. Смогли перед перерывом подарить подобные эмоции. И так же хочу поблагодарить за поддержку в предыдущих матчах, когда не было результата. Все равно после каждой игры, когда внутри были ощущения тяжелые, все равно поддержка от житомирян, болельщиков.

Я могу говорить о тех вещах, которые на поверхности: действительно имя соперника, действительно серия. Ну, я думаю, что эмоции хотели подарить и себе, и всем остальным”, – заявил наставник.