Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег

Эдуард Сарапий поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" и мыслями о предстоящем отпуске.

“Мы уже побеждали их, потому это обычная наша игра. "Шахтер" такой же соперник, как "Ингулец" и "Левый Берег", поэтому также дают 3 очка. Нам нужно побеждать не только "Шахтер" в этом сезоне, но и других.

Настрой команды на чемпиона Украины, потому всегда хочется побеждать чемпионов. Если мы хотим чего-то добиться – нужно проходить через такие поединки, вырывать их”.