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Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег
Игрок Полесья прокомментировал долгожданную викторию команды
instagram.com/fcpolissya
Эдуард Сарапий поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" и мыслями о предстоящем отпуске.
“Мы уже побеждали их, потому это обычная наша игра. "Шахтер" такой же соперник, как "Ингулец" и "Левый Берег", поэтому также дают 3 очка. Нам нужно побеждать не только "Шахтер" в этом сезоне, но и других.
Настрой команды на чемпиона Украины, потому всегда хочется побеждать чемпионов. Если мы хотим чего-то добиться – нужно проходить через такие поединки, вырывать их”.
“Мы все ждали победу и потому, в заключительном матче, тем более дома, болельщики также потребовали побед и хорошо, что так получилось.
В отпуск уеду домой, в Запорожье. Там меня ждут все родные и немного отдохнем”, – заявил футболист.
В текущем сезоне Эдуард сыграл 9 матчей в УПЛ (1 гол, 3 желтые карточки).
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