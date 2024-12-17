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Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег

Премьер-лига

Игрок Полесья прокомментировал долгожданную викторию команды

Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Эдуард Сарапий поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" и мыслями о предстоящем отпуске.

“Мы уже побеждали их, потому это обычная наша игра. "Шахтер" такой же соперник, как "Ингулец" и "Левый Берег", поэтому также дают 3 очка. Нам нужно побеждать не только "Шахтер" в этом сезоне, но и других.

Настрой команды на чемпиона Украины, потому всегда хочется побеждать чемпионов. Если мы хотим чего-то добиться – нужно проходить через такие поединки, вырывать их”.

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“Мы все ждали победу и потому, в заключительном матче, тем более дома, болельщики также потребовали побед и хорошо, что так получилось.

В отпуск уеду домой, в Запорожье. Там меня ждут все родные и немного отдохнем”, – заявил футболист.

В текущем сезоне Эдуард сыграл 9 матчей в УПЛ (1 гол, 3 желтые карточки).

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Полесье (Житомир) Эдуард Сарапий
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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