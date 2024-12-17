  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале

Премьер-лига

Тренер столичной команды ответил на вопросы журналистов

Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале

Новина українською

Сергей Шищенко прокомментировал неожиданную победу над "Рухом" (3:1).

“Очень доволен действиями ребят, как мы провели этот матч. То, что мы планировали в тренировочном процессе за неделю, очень классно перенесли это в игру. У нас все вышло. Рад, что у нас такой результат и положительные эмоции на отпуск.

Мы можем готовить план, который хотим видеть, но не ожидаем такой пыл, который был в начале матча. Классно, что быстрый гол принес нам уверенности и был еще 100%-ый момент у Таранухи. Мы этого не планировали. Раньше где-то не было агрессии. Мы много работаем над атакующими действиями”.

Читайте такжеШищенко: Одна ошибка привела к тому, что мы сегодня проиграли матч

“У Дани Карася в моменте, когда Юрий Климчук ударил его после того, как он был на мяче, у него из-за этого травма. Это вынужденная замена. Внесли коррективы, ведь понимали, что "Рух" будет действовать еще более остро, длинными передачами, поэтому было важно сыграть дисциплинированно. Да, позволили забить мяч и они могли еще забить.

У нас отличный коллектив, отличная атмосфера в раздевалке. Есть доверие и уверенность во мне как в тренере, так и у меня к игрокам, потому что они выполняют то, что я хочу видеть. Отрадно, что ребята поздравили с рождением дочери.

Каждый матч был эпизодически тем, что я хочу видеть в идеале. Сказать, что с "Рухом" лучший матч? По счету, пожалуй, да. По игре – нужно посмотреть, проанализировать и для себя решить”, – отметил тренер.

"Пивовары" поднялись на 14-ю строчку (14 очков).

По теме
yellow-arrow
Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег
yellow-arrow
Ашур: В предыдущих матчах делали все, что могли. Было огромное желание и мотивация. Рад, что подарили такие эмоции президенту
yellow-arrow
Пушич: Нелегко играть после ЛЧ, где себя хорошо показали. В нескольких встречах пропустили на последних минутах – это то, о чем нужно подумать
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости