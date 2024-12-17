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Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале
Тренер столичной команды ответил на вопросы журналистов
Сергей Шищенко прокомментировал неожиданную победу над "Рухом" (3:1).
“Очень доволен действиями ребят, как мы провели этот матч. То, что мы планировали в тренировочном процессе за неделю, очень классно перенесли это в игру. У нас все вышло. Рад, что у нас такой результат и положительные эмоции на отпуск.
Мы можем готовить план, который хотим видеть, но не ожидаем такой пыл, который был в начале матча. Классно, что быстрый гол принес нам уверенности и был еще 100%-ый момент у Таранухи. Мы этого не планировали. Раньше где-то не было агрессии. Мы много работаем над атакующими действиями”.
“У Дани Карася в моменте, когда Юрий Климчук ударил его после того, как он был на мяче, у него из-за этого травма. Это вынужденная замена. Внесли коррективы, ведь понимали, что "Рух" будет действовать еще более остро, длинными передачами, поэтому было важно сыграть дисциплинированно. Да, позволили забить мяч и они могли еще забить.
У нас отличный коллектив, отличная атмосфера в раздевалке. Есть доверие и уверенность во мне как в тренере, так и у меня к игрокам, потому что они выполняют то, что я хочу видеть. Отрадно, что ребята поздравили с рождением дочери.
Каждый матч был эпизодически тем, что я хочу видеть в идеале. Сказать, что с "Рухом" лучший матч? По счету, пожалуй, да. По игре – нужно посмотреть, проанализировать и для себя решить”, – отметил тренер.
"Пивовары" поднялись на 14-ю строчку (14 очков).
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