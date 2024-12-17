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Рух провел юбилейный матч в УПЛ, а Пономарев – во главе команды в чемпионате

Премьер-лига

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Рух провел юбилейный матч в УПЛ, а Пономарев – во главе команды в чемпионате

Фото: ФК Рух

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"Желто-черные" провели 120-й поединок в Премьер-лиге: 34 победы, 48 ничьих и 38 поражений, мячи 139-142. Львовский коллектив дебютировал в элитном дивизионе в сезоне 2020/21.

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Также это был 60-й матч домашний матч "Руха": 19 побед, 27 ничьих и 14 поражений, мячи 78-61. В том числе клуб сыграл 55-ю встречу в статусе хозяев на "Арене Львов": 19 побед, 26 ничьих и 10 поражений, мячи 74-48.

Виталий Пономарев провел 60-й поединок у руля "желто-черных" в чемпионате Украины: 20 побед, 27 ничьих и 13 поражений, мячи 77-56. Специалист возглавил львовян в марте 2023 года.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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