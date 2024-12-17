Рух провел юбилейный матч в УПЛ, а Пономарев – во главе команды в чемпионате

"Желто-черные" провели 120-й поединок в Премьер-лиге: 34 победы, 48 ничьих и 38 поражений, мячи 139-142. Львовский коллектив дебютировал в элитном дивизионе в сезоне 2020/21.

Также это был 60-й матч домашний матч "Руха": 19 побед, 27 ничьих и 14 поражений, мячи 78-61. В том числе клуб сыграл 55-ю встречу в статусе хозяев на "Арене Львов": 19 побед, 26 ничьих и 10 поражений, мячи 74-48.

Виталий Пономарев провел 60-й поединок у руля "желто-черных" в чемпионате Украины: 20 побед, 27 ничьих и 13 поражений, мячи 77-56. Специалист возглавил львовян в марте 2023 года.