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Рух провел юбилейный матч в УПЛ, а Пономарев – во главе команды в чемпионате
Отпраздновать положительным результатом не удалось
Фото: ФК Рух
"Желто-черные" провели 120-й поединок в Премьер-лиге: 34 победы, 48 ничьих и 38 поражений, мячи 139-142. Львовский коллектив дебютировал в элитном дивизионе в сезоне 2020/21.
Также это был 60-й матч домашний матч "Руха": 19 побед, 27 ничьих и 14 поражений, мячи 78-61. В том числе клуб сыграл 55-ю встречу в статусе хозяев на "Арене Львов": 19 побед, 26 ничьих и 10 поражений, мячи 74-48.
Виталий Пономарев провел 60-й поединок у руля "желто-черных" в чемпионате Украины: 20 побед, 27 ничьих и 13 поражений, мячи 77-56. Специалист возглавил львовян в марте 2023 года.
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