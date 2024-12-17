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Комментатор: Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?
Погодные условия мешают демонстрировать качественную игру
Комментатор UPL.TV Виталий Волочай высказал свое мнение по поводу системы проведения чемпионата Украины.
"Наконец-то зимняя часть УПЛ закончилась. Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Поэтому задаю еще раз вопрос: почему мы играем по системе осень-весна? Почему не стартовать чемпионат в марте и не играть до ноября?"
“И к квалифаю еврокубков клубы будут лучше готовы, и поля будут классными, я вообще не вижу минусов. Ну реально трудно смотреть на футбол вот как "Заря" — "Черноморец", -10 на дворе или дождь, снег, ветер, 16 декабря. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?", — написал Волочай в своем телеграмм-канале.
Украинский чемпионат проводится по системе осень-весна с сезона 1992/93.
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