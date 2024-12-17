  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комментатор: Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментатор: Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?

Премьер-лига

Погодные условия мешают демонстрировать качественную игру

Комментатор: Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?

Новина українською

Комментатор UPL.TV Виталий Волочай высказал свое мнение по поводу системы проведения чемпионата Украины.

"Наконец-то зимняя часть УПЛ закончилась. Последние 3-4 тура футбола было мало, было выживание. Поэтому задаю еще раз вопрос: почему мы играем по системе осень-весна? Почему не стартовать чемпионат в марте и не играть до ноября?"

Читайте также"Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией

“И к квалифаю еврокубков клубы будут лучше готовы, и поля будут классными, я вообще не вижу минусов. Ну реально трудно смотреть на футбол вот как "Заря" — "Черноморец", -10 на дворе или дождь, снег, ветер, 16 декабря. Зачем это? Какие минусы в системе весна-осень?", — написал Волочай в своем телеграмм-канале.

Украинский чемпионат проводится по системе осень-весна с сезона 1992/93.

По теме
yellow-arrow
Рух провел юбилейный матч в УПЛ, а Пономарев – во главе команды в чемпионате
yellow-arrow
Шищенко: У нас отличная атмосфера в раздевалке. Каждый матч был эпизодически тем, какой я хочу видеть в идеале
yellow-arrow
Сарапий: Мы уже побеждали Шахтер. Это такой же соперник, как Ингулец и Левый Берег
Виталий Волочай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Професіональний Фанат Спорту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости