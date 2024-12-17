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Продолжение воспитательного процесса. Бывший лидер Полесья и дальше будет находиться в дубле, - источник
Не учится на своих ошибках
Фото: ФК Полісся
Бывший лидер "Полесья" и дальше будет находиться в дубле.
По информации "ТаТоТаке", полузащитник "Полесья" снова отправлен в дубль.
"Бени Макуана снова не в главной команде и снова тренируется с молодежью. Из того, что я знаю, детское, неэтичное, некорпоративное поведение Макуана привело к тому, что с человеком просто никто не общается. Просто не здороваются партнеры перед тренировкой", - сказали в выпуске "ТаТоТаке"
Макуана отказался выходить на поле из-за незначительного повышения температуры и это, по информации источника стало последней каплей. Полузащитника "Полесья", по их словам, в главной команде не будет больше никогда.
"Из того, что я слышал, последней каплей было то, что у Макуана поднялась температура до 36,7 - 36,8 и он сказал, что хотел бы отдохнуть. Ему ответили, что Гуцуляк играет два матча на антибиотиках типа, забивает "Руху" невероятный мяч, это как?
Бени Макуана в составе "Полесья" мы не увидим больше никогда", - заявили журналисты.
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Бени Макуана в этом сезоне сыграл в 9-ти матчах "Полесья", в которых не забивал.
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