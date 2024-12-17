Игроки Полесья за матч с Шахтером получили 7-8 премий, - источник

Игроки "Полесья" за матч с "Шахтером" получили 7-8 премий.

Михаил Спиваковский сказал, что президент "Полесья" Геннадий Буткевич дал за победу над "Шахтером" хорошие премиальные.

"Президент оценил старания футболистов. На этот раз он дал не пять, а семь-восемь премий. Игроки получили хорошие каникулярные и суточные", - сообщил Спиваковский.

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Напомним, что "Полесье" в матче 17-го тура Украинской Премьер-Лиги минимально обыграло "Шахтер". Единственный гол в матче забил Богдан Михайличенко на первой добавленной минуте ко второму тайму.

"Полесье" в четвертый раз отобрали очки у „Шахтера“. Сейчас в турнирной таблице житомирская команда занимает пятое место, набрав 33 балла.