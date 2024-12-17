На прошлой неделе были переговоры между клубом УПЛ и Скрипником, - источник

На прошлой неделе были переговоры между "Зарей" и Виктором Скрипником.

Журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке" сказал, что был финальный раунд переговоров между "Зарей" и Виктором Скрипником. В то время нынешний тренер луганской команды Младан Бартулович ждет встречи с президентом клуба.

"Главный вопрос, кто будет возглавлять "Зарю" в начале следующего года? Младан Бартулович ждет встречи с Гелером. Паблики уже пишут, что якобы договорились с Виктором Скрипником. Из того, что я знаю, на прошлой неделе был финальный раунд переговоров между Скрипником и "Зарей". По состоянию на сейчас договоренности нет. Виктор Скрипник повышает уровень своей квалификации, учится, познает новые идеи в Германии.", - сказал Спиваковский.

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Журналист добавил, что это возвращение выглядит странным.

"Кажется странным это возвращение в "Зарю", учитывая предысторию всю. Еще один аспект, похожий на Григорчука - тренерский штаб. Сотрудничество с Сергеем Поповым не факт, что продолжится. Из того, что я знаю, Попов наверняка хотел сам бы начать какую-то тренерскую карьеру. Опять есть нюансы по отношениям с Поповым и президентом Евгением Гелером, потому что насколько мне известно, Попову предлагали эту должность. Но Попов ушел вместе со Скрипником, наверное ему не намекнули, что обратного пути просто нет", - сказал Спиваковский.

Сейчас "Заря" в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги занимает 8-е место