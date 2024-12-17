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Петряк - о возвращении в Шахтер: Скорее всего, что на меня там не рассчитывают
Вингер прокомментировал свое возвращение в донецкий клуб
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Иван Петряк, который играет за "Черноморец" на правах аренды в этом сезоне, рассказал, считает ли он, что на него рассчитывают в донецком клубе.
"Скорее всего, что не рассчитывают. Опять же, я реалист. Что я, не понимаю ничего? Не забывайте о моем паспорте... Бенджамин Баттон — это же не про меня, уже морщины на пол-лба. Мне 30 лет, все смотрят и понимают, что уже все. Раньше — молодой, перспективный, парень, 18-летний Иван Петряк. А сейчас уже открывают паспорт и смотрят".
"Сейчас все хорошо, слава Богу. Сейчас начал приходить в себя в "Черноморце". Опять же, без сборов, без ничего, с Божьей помощью. Я думал, что после операций уже не вывезу, и вот пошло немножко, но и время уже прошло", — добавил Петряк.
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В этом сезоне Иван Петряк отметился тремя голевыми передачами в 10 матчах чемпионата Украины, выступая за "Черноморец" на правах аренды. В январе срок соглашения об аренде вингера истекает и он должен вернуться в "Шахтер".
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