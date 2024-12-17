ЛНЗ контактировал с экс-тренером Черноморца. Источник рассказал детали

Источник рассказал, контактировал ли "ЛНЗ" с Романом Григорчуком.

По информации Михаила Спиваковского, возможно контакты какие-то были, но информации по ним нет.

"По состоянию на сейчас ничего не решено. Наверняка были какие-то контакты, но информация не просачивается. Сейчас эта ситуация не то, что на паузе, но не завершена. И я понимаю определенные аспекты.

Во-первых, Роману Григорчуку надо искать новый тренерский штаб. Михаил Савка по состоянию здоровья сейчас не работает. Степан Матвеев отработал со "Скалой" Стрый как-то, может, не очень удачно. Тоже, не факт, что продолжится сотрудничество.

Тренер по работе с вратарями Андрй Глущенко, работает в "Черноморце" с Бабичем. Да, там есть Андрей Дикань. Но по факту Григорчуку нужен штаб.

Штаб, которого у него не было в "Нефтчи", все помнят чем все закончилось.

Второй вопрос, что футбол, который строит Григорчук системно, последовательно в последние годы, мне просто трудно представить себе, как, например, Оливье Тилль 90 минут один в один играет в кого-либо.

Этот футбол, например могут воспринять Путря и Авагимян.", - сказал Спиваковский.