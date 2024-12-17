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ЛНЗ контактировал с экс-тренером Черноморца. Источник рассказал детали
Возможная замена, но есть нюанс
фото из свободных источников
Источник рассказал, контактировал ли "ЛНЗ" с Романом Григорчуком.
По информации Михаила Спиваковского, возможно контакты какие-то были, но информации по ним нет.
"По состоянию на сейчас ничего не решено. Наверняка были какие-то контакты, но информация не просачивается. Сейчас эта ситуация не то, что на паузе, но не завершена. И я понимаю определенные аспекты.
Во-первых, Роману Григорчуку надо искать новый тренерский штаб. Михаил Савка по состоянию здоровья сейчас не работает. Степан Матвеев отработал со "Скалой" Стрый как-то, может, не очень удачно. Тоже, не факт, что продолжится сотрудничество.
Тренер по работе с вратарями Андрй Глущенко, работает в "Черноморце" с Бабичем. Да, там есть Андрей Дикань. Но по факту Григорчуку нужен штаб.
Штаб, которого у него не было в "Нефтчи", все помнят чем все закончилось.
Второй вопрос, что футбол, который строит Григорчук системно, последовательно в последние годы, мне просто трудно представить себе, как, например, Оливье Тилль 90 минут один в один играет в кого-либо.
Этот футбол, например могут воспринять Путря и Авагимян.", - сказал Спиваковский.
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Журналист добавил, что нужно решить как Григорчук может быть успешным для "ЛНЗ".
"С одной стороны снова приглашать какого-то непонятного, непроверенного в украинских реалиях иностранца не уверен, что этим кто-то будет заниматься в "ЛНЗ".
С другой стороны, есть свободный, опытный классный украинский тренер, но надо подставлять, как мне кажется, контекст, в котором этот тренер может быть успешным для "ЛНЗ". Самое смешное, что ЛНЗ вернет Дулуба", - сказал Спиваковский.
Напомним, что 12 декабря ЛНЗ уволили Андреса Караско.
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