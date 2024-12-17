Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Полесья заинтересовал греческий топ-клуб, - источник
Журналист рассказал о клубе
polissyafc.com
Лидер "Полесья" заинтересовал греческий топ-клуб.
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сказал, что Алексей Гуцуляк заинтересовал греческого гранда.
"Сейчас еще один клуб из Европы проявляет интерес к Гуцуляку. Пытался узнать. Сказали, что это один из двух греческих грандов. Больше не сказали", - сообщил Спиваковский.
Журналист предполагает, что это "Панатинаикос".
"Но дедукция простая подсказывает. Учитывая, что "Панатинаикос" отпускает Вербича, игрока примерно того же амплуа, что и Гуцуляк, по моей версии, этим клубом должен быть "Панатинаикос".
Опять же, огромная дилемма для Геннадия Буткевича и Имада Ашура. Потому что отпускать Гуцуляка за не знаю какие деньги, это нельзя сделать. Это игрок, вокруг которого во всей команде все крутится", - сказал Спиваковский.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Алексей Гуцуляк сыграл за "Полесье" в 16-ти матчах, и забил 9 голов.
Сейчас "Панатинаикос" занимает четвертое место в таблице Суперлиги Греции.
Популярное сейчас
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Украинец, отказавшийся сменить гражданство, заинтересовал клубы УПЛ
- Допинг Мудрика, победа "Динамо" и ничья Борнмута. Главные новости за 16 декабря
- Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет