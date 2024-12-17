Лидер Полесья заинтересовал греческий топ-клуб, - источник

Лидер "Полесья" заинтересовал греческий топ-клуб.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сказал, что Алексей Гуцуляк заинтересовал греческого гранда.

"Сейчас еще один клуб из Европы проявляет интерес к Гуцуляку. Пытался узнать. Сказали, что это один из двух греческих грандов. Больше не сказали", - сообщил Спиваковский.

Журналист предполагает, что это "Панатинаикос".

"Но дедукция простая подсказывает. Учитывая, что "Панатинаикос" отпускает Вербича, игрока примерно того же амплуа, что и Гуцуляк, по моей версии, этим клубом должен быть "Панатинаикос".

Опять же, огромная дилемма для Геннадия Буткевича и Имада Ашура. Потому что отпускать Гуцуляка за не знаю какие деньги, это нельзя сделать. Это игрок, вокруг которого во всей команде все крутится", - сказал Спиваковский.