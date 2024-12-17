Защитник Динамо стал отцом. Клуб поздравил

Защитник "Динамо" стал отцом.

Киевский клуб сообщил, что в семье защитника Кристиана Биловара и Яны Суркис родился сын. Родители назвали младенца Александром.

"Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране. Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло!", - пожелал киевский клуб.

Также клуб поздравил президента Игоря Суркиса, который стал дедушкой.

"Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки!", - написали в клубе.

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В этом сезоне Кристиан Биловар сыграл в 18 матчах "Динамо" во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2025 года.