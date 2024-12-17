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Знакомые имена. Верес назначил тренера и спортивного директора
Они заслужили
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" назначил тренера и спортивного директора.
Сайт ровенского клуба сообщил, что члены наблюдательного совета народного клуба Верес решили убрать приставку "и.о." с должностей главного тренера Олега Шандрука и спортивного директора Юрия Габовды.
Президент клуба Иван Надеин сказал, что клуб сделал правильный выбор.
"Работа и результаты продемонстрировали, что мы сделали правильный выбор. Они выросли, как профессионалы за этот год. Мы видим прогресс команды и клуба. Мы впервые победили Колос и Рух, впервые за долгое время обыграли Зарю, второй раз подряд отобрали очки у Шахтера.
В ноябре Олег Шандрук стал тренером месяца в УПЛ. Это показатель работы", - сказал президент народного клуба "Верес" Иван Надеин.
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Олег Шандрук и Юрий Габовда в течение 2024 года занимали должности и.о. главного тренера и и.о. спортивного директора.
"Верес" сейчас в турнирной таблице Чемпионата Украины занимает 9-е место, набрав 19 баллов.
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