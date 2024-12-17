Знакомые имена. Верес назначил тренера и спортивного директора

Ровенский "Верес" назначил тренера и спортивного директора.

Сайт ровенского клуба сообщил, что члены наблюдательного совета народного клуба Верес решили убрать приставку "и.о." с должностей главного тренера Олега Шандрука и спортивного директора Юрия Габовды.

Президент клуба Иван Надеин сказал, что клуб сделал правильный выбор.

"Работа и результаты продемонстрировали, что мы сделали правильный выбор. Они выросли, как профессионалы за этот год. Мы видим прогресс команды и клуба. Мы впервые победили Колос и Рух, впервые за долгое время обыграли Зарю, второй раз подряд отобрали очки у Шахтера.

В ноябре Олег Шандрук стал тренером месяца в УПЛ. Это показатель работы", - сказал президент народного клуба "Верес" Иван Надеин.