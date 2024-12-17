Жмет руку. Партнер Мудрика выложил сториз на фоне новостей о допинге

Партнер Мудрика выложил сториз на фоне новостей о допинге.

Георгий Судаков поддержал Михаила Мудрика. В соцсети Instagram игрок "Шахтера" выложил сториз с фотографией с матча донецкого клуба где они пожали друг другу руки.

Полузащитник украинской команды и национальной сборной дополнил сториз сердцем и камерой.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В его крови нашли запрещенный препарат. Журналисты "ТаТоТаке" сказали, что с большей вероятностью это мельдоний, запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года.

Михаил Мудрик дал официальное заявление, относительно проваленного допинг-теста. Ранее футболист закрыл комментарии в своем Instagram.