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Жмет руку. Партнер Мудрика выложил сториз на фоне новостей о допинге
Поддержал партнера
фото из свободных источников
Партнер Мудрика выложил сториз на фоне новостей о допинге.
Георгий Судаков поддержал Михаила Мудрика. В соцсети Instagram игрок "Шахтера" выложил сториз с фотографией с матча донецкого клуба где они пожали друг другу руки.
Полузащитник украинской команды и национальной сборной дополнил сториз сердцем и камерой.
Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В его крови нашли запрещенный препарат. Журналисты "ТаТоТаке" сказали, что с большей вероятностью это мельдоний, запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года.
Михаил Мудрик дал официальное заявление, относительно проваленного допинг-теста. Ранее футболист закрыл комментарии в своем Instagram.
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