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Денис Олейник завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Динамо, Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Денис Олейник завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Динамо, Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад игрок ЛНЗ, выступавший за Динамо, Металлист, Днепр и сборную, Денис Олейник объявил о завершении карьеры.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой украинца, пройдя наш квиз.

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