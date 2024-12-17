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Денис Олейник завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Динамо, Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол
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Несколько дней назад игрок ЛНЗ, выступавший за Динамо, Металлист, Днепр и сборную, Денис Олейник объявил о завершении карьеры.
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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой украинца, пройдя наш квиз.
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