Денис Олейник завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Динамо, Металлиста и Днепра? Квиз от UA-Футбол

Несколько дней назад игрок ЛНЗ, выступавший за Динамо, Металлист, Днепр и сборную, Денис Олейник объявил о завершении карьеры.

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