Защитник "Полесья" оценил выступления клуба в первом круге Украинской Премьер-Лиги.

По словам Богдана Михайличенко, футболисты всегда нацелены на победу.

"Так получается, что с "Шахтером" мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так. Мы не могли выиграть восемь матчей.

Мы всегда выходим агрессивно, хотим всегда выиграть, но это футбол. Выиграли "Шахтер", но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться", - сказал защитник.