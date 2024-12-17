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Защитник Полесья оценил выступления клуба в первом круге Украинской Премьер-Лиги

Премьер-лига

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Защитник Полесья оценил выступления клуба в первом круге Украинской Премьер-Лиги

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Полесья" оценил выступления клуба в первом круге Украинской Премьер-Лиги.

По словам Богдана Михайличенко, футболисты всегда нацелены на победу.

"Так получается, что с "Шахтером" мы выигрываем и не пропускаем. Не знаю, почему так. Мы не могли выиграть восемь матчей.

Мы всегда выходим агрессивно, хотим всегда выиграть, но это футбол. Выиграли "Шахтер", но могли лучше выступить первый круг, поэтому будем готовиться", - сказал защитник.

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Напомним, что "Полесье" занимает пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги. В прошлом туре, житомирский клуб победил "Шахтер". Богдан Михайличенко забил победный гол на 90+1 минуте.

К слову, футболисты "Полесья" получили 7-8 премий за матч с "Шахтёром".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
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