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Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник

Премьер-лига
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Пока что без официоза

Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер Роман Григорчук принял черкасский ЛНЗ. Об этом сообщил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

При этом, каких-либо подробностей инсайдер не дал.

Напомним, что ЛНЗ после ряда неудачных результатов в УПЛ отправил в отставку испанца Андреса Карраско. Команда, по итогам осенней части сезона занимает 10-е место в таблице, имея в активе 19 очков.

59-летний Григорчук летом покинул «Черноморец» и с начала сезона возглавил азербайджанский "Нефтчи". Впрочем, после того, как под его руководством азербайджанский клуб потерпел 4 пораженя и 5 раз сыграл вничью в 9 матчах, специалист ушел в отставку.

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Роман Григорчук Виктор Вацко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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