Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник

Известный украинский тренер Роман Григорчук принял черкасский ЛНЗ . Об этом сообщил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

При этом, каких-либо подробностей инсайдер не дал.

Напомним, что ЛНЗ после ряда неудачных результатов в УПЛ отправил в отставку испанца Андреса Карраско. Команда, по итогам осенней части сезона занимает 10-е место в таблице, имея в активе 19 очков.

59-летний Григорчук летом покинул «Черноморец» и с начала сезона возглавил азербайджанский "Нефтчи". Впрочем, после того, как под его руководством азербайджанский клуб потерпел 4 пораженя и 5 раз сыграл вничью в 9 матчах, специалист ушел в отставку.