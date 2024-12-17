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Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник
Пока что без официоза
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный украинский тренер Роман Григорчук принял черкасский
При этом, каких-либо подробностей инсайдер не дал.
Напомним, что ЛНЗ после ряда неудачных результатов в УПЛ отправил в отставку испанца Андреса Карраско. Команда, по итогам осенней части сезона занимает 10-е место в таблице, имея в активе 19 очков.
59-летний Григорчук летом покинул «Черноморец» и с начала сезона возглавил азербайджанский "Нефтчи". Впрочем, после того, как под его руководством азербайджанский клуб потерпел 4 пораженя и 5 раз сыграл вничью в 9 матчах, специалист ушел в отставку.
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