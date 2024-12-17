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Динамо заряжает против Шахтера? Журналист назвал суммы
Стимуляция третьих сторон у нас вроде как запрещена
Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми "
"Мне подтвердили информацию, что "Динамо" "заряжает" против "Шахтера".
Запомним, что официально стимуляция третьих сторон запрещена как УЕФА, так и УАФ.
По итогам осенней части сезона "Динамо" с 43-я очками после 17-ти матчей занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Шахтер" находится на третьей строчке с 33 баллами после 16-ти игр.
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