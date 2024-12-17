Динамо заряжает против Шахтера? Журналист назвал суммы

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми " Динамо " мотивирует соперников "Шахтера" в матчах УПЛ.

"Мне подтвердили информацию, что "Динамо" "заряжает" против "Шахтера".

Я раньше озвучивал информацию , которую дают три миллиона гривен за победу над дончанами. За ничью, оказывается, полтора миллиона. И плюс еще "Динамо" предлагает определенные плюшки типа затащить "Шахтер" на какой-то плохой стадион", – рассказал Бурбас.

Запомним, что официально стимуляция третьих сторон запрещена как УЕФА, так и УАФ.

По итогам осенней части сезона "Динамо" с 43-я очками после 17-ти матчей занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Шахтер" находится на третьей строчке с 33 баллами после 16-ти игр.