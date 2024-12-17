  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо заряжает против Шахтера? Журналист назвал суммы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо заряжает против Шахтера? Журналист назвал суммы

Премьер-лига
Обновлено

Стимуляция третьих сторон у нас вроде как запрещена

Динамо заряжает против Шахтера? Журналист назвал суммы

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал суммы, которыми "Динамо" мотивирует соперников "Шахтера" в матчах УПЛ.

"Мне подтвердили информацию, что "Динамо" "заряжает" против "Шахтера".

Я раньше озвучивал информацию, которую дают три миллиона гривен за победу над дончанами. За ничью, оказывается, полтора миллиона. И плюс еще "Динамо" предлагает определенные плюшки типа затащить "Шахтер" на какой-то плохой стадион", – рассказал Бурбас.

Запомним, что официально стимуляция третьих сторон запрещена как УЕФА, так и УАФ.

По итогам осенней части сезона "Динамо" с 43-я очками после 17-ти матчей занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Шахтер" находится на третьей строчке с 33 баллами после 16-ти игр.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Легенда Динамо может стать спортдиром Полесья. У Буткевича есть две кандидатуры
yellow-arrow
Гром среди ясного неба. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Защитник Александрии: Калюжный доказал, что можно и не из Динамо и Шахтера попадать в сборную
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
17.12.2024 в 18:39
Самий "чесний" журналіст - Бурбас)))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Alex-696 (Немирів)
17.12.2024 в 18:39
Самий "чесний" журналіст - Бурбас)))
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
17.12.2024 в 18:34
Ви,коли-небуть навчитесь писати грамотно?Або редагувати вашу безграмотність
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости