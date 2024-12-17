Легенда Динамо может стать спортдиром Полесья. У Буткевича есть две кандидатуры

" Полесье " в ближайшем будущем планирует назначить нового спортивного директора клуба.

В настоящее время этим занимается Дарио Друди, но он также выполняет роль руководителя академией, поэтому президент "Полесья" Геннадий Буткевич подыскивает на пост спортдира нового специалиста.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на данный момент у Буткевича есть на эту должность две кандидатуры. Первая - это легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Интересно, что Хацкевича зовет к себе на должность спортивного директора и Максим Шацких, который недавно стал вице-президентом "Пахтакора".

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Еще одна кандидатура для "Полесья" - Вячеслав Шевчук, которого Буткевичу посоветовал президент "Вереса" Иван Надеин.