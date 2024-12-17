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Дячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков
Защитник Динамо - о матче с Вересом
Фото: Динамо
Защитник "
– Максим, ясно, что в заключительной игре 2024 года все хотели выиграть.
– После всех путешествий в Европу под конец года мы устали. Что касается нашего соперника, то "Верес" – хорошая команда. Думаю, бойцовские качества этой команды на самом высоком уровне в украинском чемпионате. Там есть хорошие футболисты.
– В игре против "Реала Сосьедад" динамовцы играли в три центральных защитника, а сегодня ты играл в центре защиты только с Поповым. Легко ли дается такой переход?
– Тренерский штаб нам все подробно объясняют, и здесь я не вижу больших проблем.
– "Динамо" опережает на 10 очков "Шахтер". Приятно иметь такое преимущество?
– Конечно, приятно. Однако еще половина сезона впереди и не нужно сильно на это обращать внимание.
– Где ты будешь отдыхать во время отпуска?
– Поеду в родные места, в горы, в Карпаты.
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