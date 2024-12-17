  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков

Премьер-лига

Защитник Динамо - о матче с Вересом

Дячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков

Фото: Динамо

Новина українською

Защитник "Динамо" Максим Дячук прокомментировал победу над ровенским "Вересом" (1:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– Максим, ясно, что в заключительной игре 2024 года все хотели выиграть.

– После всех путешествий в Европу под конец года мы устали. Что касается нашего соперника, то "Верес" – хорошая команда. Думаю, бойцовские качества этой команды на самом высоком уровне в украинском чемпионате. Там есть хорошие футболисты.

– В игре против "Реала Сосьедад" динамовцы играли в три центральных защитника, а сегодня ты играл в центре защиты только с Поповым. Легко ли дается такой переход?

– Тренерский штаб нам все подробно объясняют, и здесь я не вижу больших проблем.

– "Динамо" опережает на 10 очков "Шахтер". Приятно иметь такое преимущество?

– Конечно, приятно. Однако еще половина сезона впереди и не нужно сильно на это обращать внимание.

– Где ты будешь отдыхать во время отпуска?

– Поеду в родные места, в горы, в Карпаты.

По теме
yellow-arrow
Петряк: Не жалею, что в свое время я выбрал Шахтер, а не Динамо
yellow-arrow
В Полесье зимой приедет вратарь из Аргентины
yellow-arrow
У Судакова наибольший минус в цене, но он остается самым дорогим игроком УПЛ. Свежие цены от Transfermarkt
Динамо (Киев) Максим Дячук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости