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Гром среди ясного неба. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Событием тура, да и всей первой части сезона, стало второе поражение “Шахтера” от “Полесья”. Все остальные результаты можно было предсказать с большей или меньшей вероятностью, но этот стал подлинной сенсацией. Что бы там после него ни пелось о неудобстве соперника для чемпиона, хотя, конечно, цифры говорят за себя.
Ведь три победы Житомира подряд - уже система и закономерность. Да и две победы Ашура случайностью не назовешь. И все же, если вам интересно мое мнение, то они пока говорят не столько о мастерстве этого тренера, сколько о несоответствии его визави уровню своей команды. Да и повышенные премиальные никто не отменял.
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Нам обещают интересное продолжение весной - вот тогда и поглядим на это “Полесье”. В остальном же тур был, наверное, таким, какому ему и полагалось быть перед уходом в отпуск, в суровых зимних условиях. Выигрывали те, кому больше было нужно. Или те, кто сильнее. И потому этот гром раздался как бы посреди ясного неба.
- Динамо - Верес 1:0
- Александрия - ЛНЗ 1:1
- Полесье - Шахтер 1:0
- Кривбасс - Карпаты 2:0
- Рух - Оболонь 1:3
- Заря - Черноморец 2:1
- Ингулец - Колос 0:2
- Ворскла - Левый Берег 0:1
Зрелищность. В моем понимании, как таковой, ее практически не было. Элементарную норму голевых моментов выбрал, но не более, лишь матч в Кривом Роге. В Александрии и Житомире до нее немного не дотянули.
Скучнее всего было в Полтаве и Ковалевке (где “хозяйничал” “Ингулец”) - игра по-настоящему обострялась там лишь по четыре раза.
Интрига. С этим добром проблем не было. Ни разу занавес не падал еще до перерыва. А в половине случаев все решалось на финишной прямой.
На 87-й минуте промах Халайлы лишил ЛНЗ последнего шанса на победу в Александрии. Двумя минутами позже Скляр таким же образом не сумел спасти “Ворсклу” от поражения в игре с “Левым Берегом”.
В начале компенсированного времени Михайличенко принес “Полесью” победу над “Шахтером”. И позже всех Башич вырвал ее для “Зари” в поединке с “Черноморцем”.
Логика. Ни один из матчей не завершился со счетом, о котором мог бы уверенно сказать, что он однозначно и полностью закономерен. Зато сразу в трех случаях наблюдалось явное несоответствие результата пропорции голевых моментов.
В Полтаве по-хорошему командам светила ничья. В Александрии ЛНЗ вполне “наиграл” на победу. И не заслуживал поражения “Черноморец”.
Судейство. Ни в одной игре очевидные ошибки арбитров не сказались на результате. И лишь по настойчивым просьбам телезрителей попросил коллегу Юстаса прокомментировать эпизод в Кривом Роге, когда незадолго до финального свистка, при счете 2:0, “Карпаты” претендовали на пенальти за контакт Маханькова с Рябовым.
“Опять эти повторы...Точно сказать тяжело, но скорее всего не пенальти. Во всяком случае так явно, как в этой же игре в обратную сторону, не было”. (Наш консультант сравнивает с 11-метровым в ворота “Карпат”, с которого “Кривбасс” открыл счет в этом поединке.)
Везение. Фортуна ушла в отпуск раньше всех. Все, о чем можно было бы говорить, если бы это имело смысл - удар Кушниренко в перекладину ворот “Шахтера” на исходе первого тайма. Но, как известно, гостям в Житомире это не сильно помогло.
Личности. Лично я выделил всего лишь четырех человек в шестнадцати командах. При этом никто из них не засветился в ключевых эпизодах матча более трех раз.
Самой яркой фигурой, как по мне, стал Велетень - активный участник всех стоящих моментов “Колоса”. После него назову Тарануху из “Оболони”, а в тройку войдет также Илич из “Кривбасса”. Заслуживает упоминания Яшари из ЛНЗ. Это все, ребята.
Симпатии. Если мы говорим о реальной опасности для ворот, то больше всего для зрителя играл ЛНЗ. А помимо него, норматив острых моментов выполнили только “Полесье” и “Кривбасс”.
Худшим, с единственным голевым шансом, стал “Ингулец”. Собственно, столько же наиграл и “Левый Берег”, но для него этот миг стал победным. В тройку имевших бледный вид на сей раз включу и недалеко ушедшую “Александрию”.
Таблица. Свершилось: “Динамо” - в комфортном отрыве, что и требовалось доказать, отслеживая чемпионат с начала сезона.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|17
|3
|9
|5
|11-12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11-25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
Мягко выражаясь, осечка “Шахтера” теперь не позволяет ему даже догнать “Александрию” в случае победы в отложенном матче. А доигрывать-то - со своим преследователем. И я вам скажу, Вернидуб вполне способен выжать максимум в течение одного тайма, тогда как чемпион нередко дожимал как раз после перерыва.
В любом случае, “Кривбасс” подобрался к нему непозволительно близко. В уме держим теперь уже загадочное “Полесье”. На мой взгляд, там по-прежнему больше амбиций и потенциала, чем реальной силы. Но уж за последний билет в Европу посостязаться в состоянии.
После успеха “Левого Берега” спокойно себя чувствовать не может ни одна из команд нижней половины таблицы.
“Оболонь” поменялась местами с “Черноморцем”, и, увы для Одессы, это отвечает нынешним реалиям. Теперь столичный дуэт - в зоне риска, а “моряки” составляют тандем записных неудачников с осложнившим себе жизнь “Ингульцом”.
Анонсы. Если смотреть в календарь и таблицу, то наибольшее турнирное значение в следующем туре будут иметь встречи “Оболони” с “Ворсклой” и “Колоса” с “Черноморцем” - то есть, разборки “нижних”. Если переключиться с результата на игру, то меня, к примеру, больше привлекает пара: “Динамо” - “Карпаты”.
Но есть один маленький нюанс. Все это станет актуальным лишь более чем через два месяца. Сезон традиционно взял паузу на зиму. В течение которой измениться может очень многое. Поэтому давайте сначала в следующий раз поделимся общими впечатлениями от осени, а затем - перед стартом - ожиданиями от весны.
Доживем - увидим. Согласен, сегодня моя традиционная поговорка приобретает зловещее звучание. Но, как говорится, не мы такие - жизнь такая. К слову, очень подходящий слоган для нынешней УПЛ.
Фото - UA-Футбол
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