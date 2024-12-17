Гром среди ясного неба. Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

Событием тура, да и всей первой части сезона, стало второе поражение “Шахтера” от “Полесья”. Все остальные результаты можно было предсказать с большей или меньшей вероятностью, но этот стал подлинной сенсацией. Что бы там после него ни пелось о неудобстве соперника для чемпиона, хотя, конечно, цифры говорят за себя.

Ведь три победы Житомира подряд - уже система и закономерность. Да и две победы Ашура случайностью не назовешь. И все же, если вам интересно мое мнение, то они пока говорят не столько о мастерстве этого тренера, сколько о несоответствии его визави уровню своей команды. Да и повышенные премиальные никто не отменял.

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Нам обещают интересное продолжение весной - вот тогда и поглядим на это “Полесье”. В остальном же тур был, наверное, таким, какому ему и полагалось быть перед уходом в отпуск, в суровых зимних условиях. Выигрывали те, кому больше было нужно. Или те, кто сильнее. И потому этот гром раздался как бы посреди ясного неба.

Динамо - Верес 1:0

Александрия - ЛНЗ 1:1

Полесье - Шахтер 1:0

Кривбасс - Карпаты 2:0

Рух - Оболонь 1:3

Заря - Черноморец 2:1

Ингулец - Колос 0:2

Ворскла - Левый Берег 0:1

Зрелищность. В моем понимании, как таковой, ее практически не было. Элементарную норму голевых моментов выбрал, но не более, лишь матч в Кривом Роге. В Александрии и Житомире до нее немного не дотянули.

Скучнее всего было в Полтаве и Ковалевке (где “хозяйничал” “Ингулец”) - игра по-настоящему обострялась там лишь по четыре раза.

Интрига. С этим добром проблем не было. Ни разу занавес не падал еще до перерыва. А в половине случаев все решалось на финишной прямой.

На 87-й минуте промах Халайлы лишил ЛНЗ последнего шанса на победу в Александрии. Двумя минутами позже Скляр таким же образом не сумел спасти “Ворсклу” от поражения в игре с “Левым Берегом”.

В начале компенсированного времени Михайличенко принес “Полесью” победу над “Шахтером”. И позже всех Башич вырвал ее для “Зари” в поединке с “Черноморцем”.

Логика. Ни один из матчей не завершился со счетом, о котором мог бы уверенно сказать, что он однозначно и полностью закономерен. Зато сразу в трех случаях наблюдалось явное несоответствие результата пропорции голевых моментов.

В Полтаве по-хорошему командам светила ничья. В Александрии ЛНЗ вполне “наиграл” на победу. И не заслуживал поражения “Черноморец”.

Судейство. Ни в одной игре очевидные ошибки арбитров не сказались на результате. И лишь по настойчивым просьбам телезрителей попросил коллегу Юстаса прокомментировать эпизод в Кривом Роге, когда незадолго до финального свистка, при счете 2:0, “Карпаты” претендовали на пенальти за контакт Маханькова с Рябовым.

“Опять эти повторы...Точно сказать тяжело, но скорее всего не пенальти. Во всяком случае так явно, как в этой же игре в обратную сторону, не было”. (Наш консультант сравнивает с 11-метровым в ворота “Карпат”, с которого “Кривбасс” открыл счет в этом поединке.)

Везение. Фортуна ушла в отпуск раньше всех. Все, о чем можно было бы говорить, если бы это имело смысл - удар Кушниренко в перекладину ворот “Шахтера” на исходе первого тайма. Но, как известно, гостям в Житомире это не сильно помогло.

Личности. Лично я выделил всего лишь четырех человек в шестнадцати командах. При этом никто из них не засветился в ключевых эпизодах матча более трех раз.

Самой яркой фигурой, как по мне, стал Велетень - активный участник всех стоящих моментов “Колоса”. После него назову Тарануху из “Оболони”, а в тройку войдет также Илич из “Кривбасса”. Заслуживает упоминания Яшари из ЛНЗ. Это все, ребята.

Симпатии. Если мы говорим о реальной опасности для ворот, то больше всего для зрителя играл ЛНЗ. А помимо него, норматив острых моментов выполнили только “Полесье” и “Кривбасс”.

Худшим, с единственным голевым шансом, стал “Ингулец”. Собственно, столько же наиграл и “Левый Берег”, но для него этот миг стал победным. В тройку имевших бледный вид на сей раз включу и недалеко ушедшую “Александрию”.

Таблица. Свершилось: “Динамо” - в комфортном отрыве, что и требовалось доказать, отслеживая чемпионат с начала сезона.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 17 3 9 5 11-12 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 15 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

Мягко выражаясь, осечка “Шахтера” теперь не позволяет ему даже догнать “Александрию” в случае победы в отложенном матче. А доигрывать-то - со своим преследователем. И я вам скажу, Вернидуб вполне способен выжать максимум в течение одного тайма, тогда как чемпион нередко дожимал как раз после перерыва.

В любом случае, “Кривбасс” подобрался к нему непозволительно близко. В уме держим теперь уже загадочное “Полесье”. На мой взгляд, там по-прежнему больше амбиций и потенциала, чем реальной силы. Но уж за последний билет в Европу посостязаться в состоянии.

После успеха “Левого Берега” спокойно себя чувствовать не может ни одна из команд нижней половины таблицы.

“Оболонь” поменялась местами с “Черноморцем”, и, увы для Одессы, это отвечает нынешним реалиям. Теперь столичный дуэт - в зоне риска, а “моряки” составляют тандем записных неудачников с осложнившим себе жизнь “Ингульцом”.

Анонсы. Если смотреть в календарь и таблицу, то наибольшее турнирное значение в следующем туре будут иметь встречи “Оболони” с “Ворсклой” и “Колоса” с “Черноморцем” - то есть, разборки “нижних”. Если переключиться с результата на игру, то меня, к примеру, больше привлекает пара: “Динамо” - “Карпаты”.

Но есть один маленький нюанс. Все это станет актуальным лишь более чем через два месяца. Сезон традиционно взял паузу на зиму. В течение которой измениться может очень многое. Поэтому давайте сначала в следующий раз поделимся общими впечатлениями от осени, а затем - перед стартом - ожиданиями от весны.

Доживем - увидим. Согласен, сегодня моя традиционная поговорка приобретает зловещее звучание. Но, как говорится, не мы такие - жизнь такая. К слову, очень подходящий слоган для нынешней УПЛ.

Фото - UA-Футбол