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Дахновский: Знали, что у Динамо есть такой розыгрыш штрафного, но они нас перехитрили
Динамо единственный гол в матче забило после розыгрыша штрафного
Фото: НК Верес
Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский высказался о
– В принципе, игра была неплохая. Я думаю, если бы был результат положительный, мы были бы полностью удовлетворены, а так мы не удовлетворены, потому что проиграли 1:0.
– О моменте с пропущенным мячом после розыгрыша: почему так произошло, что пропустили?
– Мы не разобрались наверняка, мы знали, что у них есть такой розыгрыш, друг другу подсказывали в этом моменте, но они нас перехитрили, разыграли на третьего и забили гол. Мы недоработали на стандартах.
– "Верес" находится на 9-й позиции. Доволен ли таким результатом?
– Конечно, не расстроен, как минимум, потому что мы каждый год занимали более низкие позиции, но мы будем стремиться и стараться подняться выше, и, по моему мнению, есть все шансы быть выше.
– Какие сейчас планы в команде?
– Завтрашний день у нас начинается отпуск, потом будет индивидуальная работа, и будем готовиться ко второму кругу.
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