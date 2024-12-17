Дахновский: Знали, что у Динамо есть такой розыгрыш штрафного, но они нас перехитрили

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский высказался о матче Украинской Премьер-лиги с "Динамо" (0:1) .

– В принципе, игра была неплохая. Я думаю, если бы был результат положительный, мы были бы полностью удовлетворены, а так мы не удовлетворены, потому что проиграли 1:0.

– О моменте с пропущенным мячом после розыгрыша: почему так произошло, что пропустили?

– Мы не разобрались наверняка, мы знали, что у них есть такой розыгрыш, друг другу подсказывали в этом моменте, но они нас перехитрили, разыграли на третьего и забили гол. Мы недоработали на стандартах.

– "Верес" находится на 9-й позиции. Доволен ли таким результатом?

– Конечно, не расстроен, как минимум, потому что мы каждый год занимали более низкие позиции, но мы будем стремиться и стараться подняться выше, и, по моему мнению, есть все шансы быть выше.

– Какие сейчас планы в команде?

– Завтрашний день у нас начинается отпуск, потом будет индивидуальная работа, и будем готовиться ко второму кругу.