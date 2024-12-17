  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дахновский: Знали, что у Динамо есть такой розыгрыш штрафного, но они нас перехитрили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дахновский: Знали, что у Динамо есть такой розыгрыш штрафного, но они нас перехитрили

Премьер-лига
Обновлено

Динамо единственный гол в матче забило после розыгрыша штрафного

Дахновский: Знали, что у Динамо есть такой розыгрыш штрафного, но они нас перехитрили

Фото: НК Верес

Новина українською

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский высказался о матче Украинской Премьер-лиги с "Динамо" (0:1).

– В принципе, игра была неплохая. Я думаю, если бы был результат положительный, мы были бы полностью удовлетворены, а так мы не удовлетворены, потому что проиграли 1:0.

– О моменте с пропущенным мячом после розыгрыша: почему так произошло, что пропустили?

– Мы не разобрались наверняка, мы знали, что у них есть такой розыгрыш, друг другу подсказывали в этом моменте, но они нас перехитрили, разыграли на третьего и забили гол. Мы недоработали на стандартах.

– "Верес" находится на 9-й позиции. Доволен ли таким результатом?

– Конечно, не расстроен, как минимум, потому что мы каждый год занимали более низкие позиции, но мы будем стремиться и стараться подняться выше, и, по моему мнению, есть все шансы быть выше.

– Какие сейчас планы в команде?

– Завтрашний день у нас начинается отпуск, потом будет индивидуальная работа, и будем готовиться ко второму кругу.

По теме
yellow-arrow
Петряк: Не жалею, что в свое время я выбрал Шахтер, а не Динамо
yellow-arrow
Дячук: Конечно, приятно опережать Шахтер на 10 очков
yellow-arrow
В Полесье зимой приедет вратарь из Аргентины
Динамо (Киев) Верес (Ровно) Виталий Дахновский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм Вереса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости