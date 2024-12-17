Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Полесье зимой приедет вратарь из Аргентины
Олег Кудрик может покинуть команду
instagram.com/fcpolissya
Житомирское "
И как сообщает журналист Игорь Бурбас, клуб нашел потенциальное усиление в далекой Аргентине, откуда в Житомир после нового года приедет молодой кипер.
Условия подписания (просмотр, аренда, контракт), как и имя игрока остается неизвестными.
Также источник отмечает, что связано это с тем, что у Олега Кудрика летом заканчивается контракт, и клуб уже зимой будет готов отпустить украинца.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словенского вингеров. Удастся ли им это?
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000