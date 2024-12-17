В Полесье зимой приедет вратарь из Аргентины

Житомирское " Полесье " зимой планирует усилить голкиперскую позицию.

И как сообщает журналист Игорь Бурбас, клуб нашел потенциальное усиление в далекой Аргентине, откуда в Житомир после нового года приедет молодой кипер.

Условия подписания (просмотр, аренда, контракт), как и имя игрока остается неизвестными.

Также источник отмечает, что связано это с тем, что у Олега Кудрика летом заканчивается контракт, и клуб уже зимой будет готов отпустить украинца.