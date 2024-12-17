У Судакова наибольший минус в цене, но он остается самым дорогим игроком УПЛ. Свежие цены от Transfermarkt

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.

Несмотря на падение цены на 3 млн евро, самым дорогим футболистом чемпионата Украины остается полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, цена на которого теперь составляет 32 миллиона евро.

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На второй позиции в списке самых дорогих игроков УПЛ находится центральный защитник "горняков" Николай Матвиенко (18 миллионов евро), замыкает первую тройку вингер "Шахтера" Кевин (12 млн евро). Стоимость этих игроков не изменилась.

На 1 млн евро (до 11 млн евро) выросла цена на форварда "Динамо" Владислава Ваната. Он находится на 4 месте в рейтинге. Цена на хавбека киевлян Николая Шапаренко не изменилась – 10 млн и 5-е место в рейтинге.

Больше всего в трансферной стоимости в последнем обновлении добавил опорник "Динамо" Владимир Бражко, который сейчас оценивается в 9 миллионов евро, что на 2 миллиона больше, чем было до этого.

Кроме Судакова также серьезно потеряли в цене такие игроки: полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес со стоимостью 10 миллионов евро (-2 млн), форвард горняков Даниил Сикан - 6 млн евро (-1 млн), полузащитники "Динамо" Александр Пихаленок - 4 млн евро (-1 млн) и Виталий Буяльский - 4 млн евро (-1 млн), а также опорник "Шахтера" Тарас Степаненко - 1,5 млн евро (-1 млн).

Топ-13 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):

1. Георгий Судаков ("Шахтер") - 32 млн евро (-3 млн)

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 18 (0)

3. Кевин ("Шахтер") - 12 (0)

4. Владислав Ванат ("Динамо") - 11 (+1)

5-7. Николай Шапаренко ("Динамо") - 10 (0)

5-7. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10 (+1)

5-7. Марлон Гомес ("Шахтер") - 10 (-2)

8. Владимир Бражко ("Динамо") - 9 (+2)

9. Александр Зубков ("Шахтер") - 8 (+1)

10-13. Георгий Бущан ("Динамо") - 7 (0)

10-13. Ефим Конопля ("Шахтер") - 7 (+1)

10-13. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") - 7 (0)

10-13. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") - 7 (0)