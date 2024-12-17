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Петряк: Не жалею, что в свое время я выбрал Шахтер, а не Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Не вышло, но это жизнь

Петряк: Не жалею, что в свое время я выбрал Шахтер, а не Динамо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Черноморца" Иван Петряк рассказал, почему в свое время он выбрал "Шахтер", а не "Динамо".

- С учетом всей ситуации, не жалеешь, что тогда выбрал "Шахтер", а не "Динамо", потому что, возможно, в "Динамо" у тебя было бы больше шансов закрепиться и играть, тот же Караваев, например, играет, а так у тебя больше аренды?

- Честно говоря, не жалею в любом случае. Во-первых, я был воспитанником "Зори", и, как вы знаете, в тот момент в "Шахтёре" было очень много игроков в аренде, поэтому там, скажем так, переговоры проходили легче. И да, я, конечно, понимал, что, когда я переходил, там еще были и Тайсон, и Марлос, Бернард и другие бразильцы. И было тяжело, но я сделал такой выбор.

Потом там не получилось, ушел в аренду. Жалеть сейчас, когда мне 30 лет, о чём-то — да ну уже поздно, наверное. Ничего страшного не случилось. Футбольная жизнь, где-то немного не повезло, где-то я виноват, где-то в меня не поверили, много факторов. И нужно быть объективным: в тот момент я видел, что люди были на голову сильнее. Возможно, если бы перешел в "Динамо" или в "Днепр", было бы по-другому, но это уже, как бы, пустые разговоры.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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