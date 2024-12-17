Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс до 12 января ушел в отпуск
Криворожцы разъехались по отпускам
fckryvbas.com
Криворожский "
Команда снова соберется в Кривом Роге уже в новом году – 12 января. Именно в этот день стартует подготовка красно-белых ко второй части сезона 2024\2025.
"Кривбасс" традиционно пройдет медосмотр, и затем отправится на сбор в Испанию.
Возобновление второй части сезона УПЛ для "Кривбасса" – 22 февраля (базовая дата). В домашнем матче 18 тура команда Юрия Вернидуба будет принимать ровенский Верес.
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет