Кривбасс до 12 января ушел в отпуск

Криворожский " Кривбасс " с 15 декабря ушел в отпуск.

Команда снова соберется в Кривом Роге уже в новом году – 12 января. Именно в этот день стартует подготовка красно-белых ко второй части сезона 2024\2025.

"Кривбасс" традиционно пройдет медосмотр, и затем отправится на сбор в Испанию.

Как уже сообщалось ранее, в Кривой Рог в январе вернутся после окончания арендных сделок полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко, которые начнут подготовку с главной командой.

Возобновление второй части сезона УПЛ для "Кривбасса" – 22 февраля (базовая дата). В домашнем матче 18 тура команда Юрия Вернидуба будет принимать ровенский Верес.