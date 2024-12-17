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Кривбасс до 12 января ушел в отпуск

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Криворожцы разъехались по отпускам

Кривбасс до 12 января ушел в отпуск

fckryvbas.com

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Криворожский "Кривбасс" с 15 декабря ушел в отпуск.

Команда снова соберется в Кривом Роге уже в новом году – 12 января. Именно в этот день стартует подготовка красно-белых ко второй части сезона 2024\2025.

"Кривбасс" традиционно пройдет медосмотр, и затем отправится на сбор в Испанию.

Как уже сообщалось ранее, в Кривой Рог в январе вернутся после окончания арендных сделок полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко, которые начнут подготовку с главной командой.

Возобновление второй части сезона УПЛ для "Кривбасса" – 22 февраля (базовая дата). В домашнем матче 18 тура команда Юрия Вернидуба будет принимать ровенский Верес.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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