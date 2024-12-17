Экс-игрок Ворсклы и Кривбасса: Видно, что Левый берег на верном пути

Заключительный, 17-й тур, чемпионата УПЛ был интересен разными событиями. В зимний отпуск команды стремились уйти в хорошем настроении, потому все игры проходили в бескомпромиссной борьбе. Более подробно о них в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший игрок "Черноморца", "Кривбасса", "Полиграфтехники" и "Ворсклы", а ныне тренер Виктор Богатырь.

– В отчетном туре было достаточно неожиданностей. Первая из них была зафиксирована в Полтаве, где "Ворскла" уступила "Левому берегу" (0:1). Какое объяснение находите этому результату?

- Подопечные Виталия Первака в этом матче проявили характер и стремление к победе больше, чем хозяева поля, поэтому это и помогло получить три очка. В первом тайме "Ворскла" пыталась открыть счет, однако это ей сделать так и не удалось. А когда по завершении первого тайма была объявлена ​​воздушная тревога, футболисты обеих команд вышли на побелевшее от снега поле. Понятно, что играть в неблагоприятных погодных условиях было некомфортно и хозяевам, и гостям. Но когда бразильский легионер "Левого берега" Сидней поразил ворота полтавчан, у футболистов из Киевщины появилось еще большее вдохновение и в конце концов они достигли своего. Следует сказать, что "Ворскле" в этом чемпионате никак не хватает стабильности. Вот и в конце осенней части сезона полтавская команда потерпела три поражения подряд, что отбросило ее вплотную к зоне переходных матчей. В отличие от полтавчан "Левый берег" в трех последних турах набрал семь очков и покинул опасную зону. Видно, что эта команда на верном пути.

- "Александрия" редко теряет очки в играх на собственном поле, однако в минувший уик-энд это произошло. Ее ничья с ЛНЗ соответствует развитию событий на поле?

– Нет. В этом поединке более убедительно выглядела именно александрийская команда, которая имела не одну возможность забить. Однако все ограничилось только голом Александра Филиппова "в раздевалку". После перерыва черкасская команда оказалась настойчивее и в одном из эпизодов сумела в ходе затяжной атаки сравнять счет. Похоже, что Андрею Диканю, который в этом матче исполнял обязанности главного тренера, удалось найти рецепт противодействия сопернику. Эта ничья для ЛНЗ однозначно является приобретением, а для "Александрии" – потерей. Ведь в борьбе за лидирующие позиции терять очки дома с командой-средняком непозволительно.

- Что скажете о матче в Кривом Роге, в котором "Кривбасс" одержал победу над "Карпатами" (2:0)?

- Львовской команде, которая приобретала свой нынешний вид начиная с лета этого года, еще не хватает стабильности. Особенно это касается матчей на чужом поле, где в последнее время она только проигрывает. Именно так было и в игре с "Кривбассом", который сейчас от матча к матчу наверстывает потерянные в первой половине осеннего этапа очки. Криворожская команда благодаря более высокому индивидуальному мастерству своих футболистов заслуженно переиграла "Карпаты". Эта победа, как мы видим, позволила "Кривбассу" почти вплотную приблизиться к тройке лидеров. Поэтому не исключено, что криворожцы весной вмешаются в борьбу за медали.

- Победа "Зари" над "Черноморцем" 2:1 – по игре?

– Если откровенно, то я так не считаю. Игра была "ничейной". После пяти поражений подряд "Черноморец" хотел добиться победы и на протяжении матча действовал настойчиво. Когда одесситы сравняли счёт во втором тайме, казалось, что поединок так и завершится вничью. Однако индивидуальное мастерство игроков "Зари" все же сказалось. На подмерзшем газоне голкиперу одесситов Артуру Рудько было тяжело парировать плотный удар Якова Башича. Можно себе представить состояние "моряков", когда на второй компенсированной минуте пропускаешь в свои ворота мяч, лишающий даже ничьей. А тем более, когда это опускает команду в зону "вылета".

– Похоже, что постепенно "Колос" выходит из затяжной ситуации со знаком "минус", в котором оказался еще весной, во время второго круга прошлого сезона. Вы тоже так думаете?

– Скорее "да", чем "нет". Провалив старт нынешнего чемпионата, ковалевская команда стала понемногу набирать очки, как курочка по зернышку. Но как бы то ни было, а лучше от тура до тура пополнять копилку одним баллом, чем проигрывать и опускаться все ниже и ниже. Этой осенью ковалевцы сыграли вничью большую часть матчей – девять, поэтому в заключительном перед зимним перерывом каникулами поединке с "Ингульцом" были нацелены только на победу. В пользу "Колоса" сыграл тот факт, что несмотря на роль номинальных гостей, он играл на своем поле. Возможно, это обстоятельство и помогло выиграть.

- Во Львове, где "Рух" принимал "Оболонь", произошла сенсация – "пивовары" победили 3:1.

– Трудно найти объяснение этой потере очков львовянами. "Рух" удивлял еще в прошлом чемпионате, да и в начале нынешнего впечатлил многих своей результативностью и победами. Похоже, что после этого все последующие соперники смекнули, что к чему и на поединки с командой Виталия Пономарева настраивались по-особому. Не исключаю, что после трех удачных предыдущих матчей, в котором была даже ничья с "Шахтером", "Рух" мог несколько недооценить "Оболонь". Мол, команда находится внизу турнирной таблицы, поэтому вряд ли сможет создать трудности. Однако гости из столицы умело воспользовались ошибками львовян и достаточно продуктивно использовали свои возможности. Для "Руха", все еще надеющегося вмешаться в борьбу за высокое место, это поражение станет настоящим уроком. "Оболони" же придаст уверенности перед трехмесячным антрактом.

– Похоже, что в борьбе за чемпионство "Шахтер" значительно усложнил себе ситуацию, проиграв на выезде "Полесью" 0:1. Чем бы это объяснили?

- Горняки уже не впервые в нынешнем сезоне теряют очки, так что не случайно кресло под Марино Пушичем зашаталось. У житомирской команды высокие амбиции, поэтому "Шахтер" для нее является своеобразной лакмусовой бумажкой. Ведь именно по играм с таким соперником тот или иной коллектив крепнет, набирается опыта и уверенности. Следует отдать должное "Полесью", которое боролось в этом поединке до конца. Житомирцы искали шансы у ворот Дмитрия Резника до последнего – и воспользовались одним из них. Во многом игра житомирской команды образца нынешней осени зависит от двух ценных приобретений лета – Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка. Они действительно делают погоду в "Полесье".

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- Насколько тяжело далась победа над "Вересом" другому гранду – "Динамо" (1:0)?

– Могу сказать, что легкой прогулки у динамовцев в понедельник не было – это однозначно. "Верес" предстал в этой игре неуступчивым соперником, который умело выходит из обороны в атаку, а также способен создавать остроту у чужих ворот. Кто знает, как бы завершился вчера этот матч, если бы не гол Владислава Ваната в разгар первого тайма. Но при всем уважении к "Вересу" сейчас мастерство динамовцев выше, поэтому не случайно они возглавляют турнирную таблицу. Вот если бы такие же результаты были у "Динамо" еще и в еврокубках, то их болельщики были бы довольны еще больше. Впрочем, анализировать и делать выводы никогда не поздно.