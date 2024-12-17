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Петряк: Сказал судье, что он "заднеприводный"… Только другими словами

Премьер-лига

Вингер "моряков" признал свою вину

Петряк: Сказал судье, что он "заднеприводный"… Только другими словами

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Новина українською

Вингер "Черноморца" Иван Петряк высказал свое мнение о его удалении в матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3).

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Игрок еще в первом тайме активно "наехал" на судью, получил красную карточку от судьи и 3 матча дисквалификации от УАФ.

"Ну я уже правду сказал… И что? Мне дали 3 матча дисквалификации.

Да, я был виноват, моя вина, 100%, что я там наговорил.

Сказал, 100%, что ты там "заднеприводный"… Только другими словами – "что ты делаешь, ну хватит" .

Дали мне три игры дисквалификации. Конечно мы (с Бутко) не имели права так себя вести. Ответственности никто не снимает.

Я за правду… Я и Бодя – 3 игры пропускаем, мы виноваты. Но "горит" из-за судейства. Мы знаем, что, кому, когда и как.

Тяжело все это. Дал нам красные, но все равно нашел бы что-то судья", - сказал Петряк.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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