Ашур – о первой половине сезона: Ожидания только все больше и больше. Приходится более трезво относиться к реалиям

Имад Ашур признал, что у команды появлялись дополнительные трудности из-за ожиданий.

“Сложная часть. В первую очередь, из-за ожиданий, которые во время положительных результатов мы стараемся сдерживать, ожидания только все больше и больше. Хотел, чтобы все отнеслись к этому процессу максимально трезво. Будь я просто болельщиком, то не понимал бы, что сейчас говорю. Так же как болельщики, я бы всегда хотел победить. Так же как и тренер, я хочу побед, но единственная разница в том, что происходящее внутри, за кулисами, знают только те, кто принимает участие в этом процессе каждый день. И приходится более трезво относиться к реалиям”.