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Ашур – о первой половине сезона: Ожидания только все больше и больше. Приходится более трезво относиться к реалиям

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер волков подвел итоги летне-осенней части

Ашур – о первой половине сезона: Ожидания только все больше и больше. Приходится более трезво относиться к реалиям

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур признал, что у команды появлялись дополнительные трудности из-за ожиданий.

“Сложная часть. В первую очередь, из-за ожиданий, которые во время положительных результатов мы стараемся сдерживать, ожидания только все больше и больше. Хотел, чтобы все отнеслись к этому процессу максимально трезво. Будь я просто болельщиком, то не понимал бы, что сейчас говорю. Так же как болельщики, я бы всегда хотел победить. Так же как и тренер, я хочу побед, но единственная разница в том, что происходящее внутри, за кулисами, знают только те, кто принимает участие в этом процессе каждый день. И приходится более трезво относиться к реалиям”.

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“Всему свое время и будут моменты, когда снова будет сложно. И нам нужно в эти моменты понимать, что происходит. Сейчас важно сделать глубокие итоги и уже ориентируясь на них, совершить ответные действия для улучшения. Или для того чтобы прибавить, чего нам не хватало. Если бы у нас не было огромных ожиданий, то сейчас намного спокойнее относились бы к сложностям, с которыми сталкивались, но это исключительно мои размышления”, – заявил тренер.

"Стая" ушла на перерыв в топ-5.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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