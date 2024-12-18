Наставник Оболони поделился планами команды на межсезонье

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко оценил выступление своих подопечных в первой части чемпионата и рассказал о планах киевлян во время зимнего межсезонья.

- Нетрудно догадаться, что после победы во Львове в отпуск ваши подопечные идут в хорошем настроении?

- Ну, конечно. Настроение - топ. А это очень важно.

- С началом ноября, когда до финиша осеннего отрезка чемпионата оставалось шесть туров, "Оболонь" улучшила свой турнирный задел. Что этому способствовало?

- Здесь немало факторов. Прежде всего, это то, что все мы хотели исправить эту ситуацию. А еще как футболисты воспринимают то, что я хочу видеть. И то, как они работают на тренировках, как выкладываются в каждой игре. Понятное дело, что у нас есть ошибки, есть проблемы. И мы стараемся эти проблемы исправлять - за счет тренировочного процесса и за счет анализа. Где-то поначалу ребята привыкали к моим требованиям. Когда у меня состоялся первый разговор с ними, я сказал, что сначала не будет все идеально. Результаты совместной работы могут сказываться после того, как пройдет месяц или полтора.

Примерно так оно и получилось: через полтора месяца я уже заметил, что футболисты показывают ту игру, которую я хотел бы видеть в их исполнении. Понятно, что она не была идеальной, однако постепенно, ближе к финишу осенней части сезона, она еще больше улучшилась. Пошли и результаты. Правда, не всегда такие, как мы хотели бы. Но как бы там ни было, а "Оболонь" все же несколько исправила свое турнирное положение.

- Когда команда планирует выйти из отпуска?

- Отдыхать будем до 12 января. До 22 января будем находиться в Киеве, где после прохождения медосмотра будем проводить тренировки. Втягивающего режима у нас не будет, ведь тренер по физподготовке раздал футболистам домашние задания на период отпуска. Ребята сейчас отдохнут две недели, а потом будут выполнять эти индивидуальные задания. По этой программе они будут заниматься непосредственно до выхода из отпуска, а затем будут включаться в работу "на полную".

- Что ждет "Оболонь" после 22 января?

- Вылет в Турцию, где будем проводить тренировочный сбор. В эту средиземноморскую страну отправимся из аэропорта Кишинева. Будем находиться на турецкой земле до 15 февраля. За это время у футболистов будет один или максимум два дня выходных. Относительно соперников пока сказать ничего не могу - все окончательно решится позже. Скажу лишь, что спаррингов должно быть восемь.

- Есть ли в вашем селекционном списке конкретные имена новичков, на которых рассчитываете в весенней части чемпионата?

- Да, они есть. Однако я не хотел бы их озвучивать, ведь мы еще ведем переговоры, договариваемся. Могу сказать, что не планируем каких-то глобальных кадровых изменений. Их будет немного, потому что не так просто взять на контракт футболиста. Если удастся, то закроем две-три позиции. Это должны быть игроки линии атаки. Как только будут подписаны соответствующие документы, то об этом будет сообщено.