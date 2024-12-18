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Маркевич - о Калюжном: Неизвестно, сможет ли он проявить себя в Шахтере

Премьер-лига

Экс-тренер сборной Украины дал совет игроку

Маркевич - о Калюжном: Неизвестно, сможет ли он проявить себя в Шахтере

uaf.ua

Новина українською

Бывший тренер национальной сборной Украины в интервью для сайта Sport.ua прокомментировал интерес донецкого "Шахтера" к Ивану Калюжному и дал совет 26-летнему полузащитнику относительно следующего шага в его карьере.

"Я за то, чтобы Иван не менял свою клубную прописку. Как говорится, от добра добра не ищут. Его любят в "Александрии", он пользуется авторитетом в команде, ему доверяет главный тренер. Не надо забывать, что именно из "Александрии" Калюжного пригласили в сборную. А в "Шахтере" еще не известно сможет ли он проявить себя. В конце концов, была информация, что Ивану предложили новый контракт на улучшенных условиях, поэтому пусть он думает".

Добавим, что недавно Иван Калюжный стал победителем в номинации "Дебют года" от УАФ.

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В этом сезоне Калюжный провел 20 матчей за клуб и сборную, отметившись одним голом и одним ассистом. "Александрия" пытается удержать хавбека в команде, предложив ему рекордную зарплату.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Журба
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