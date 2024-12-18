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Не Шовковский и не Ротань. Цыганык выбрал лучшего тренера УПЛ по итогам года

Премьер-лига

Тоже хорошая кандидатура

Не Шовковский и не Ротань. Цыганык выбрал лучшего тренера УПЛ по итогам года

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык назвал главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба лучшим в своем амплуа в 2024 году, и объяснил свой выбор.

"У него нет такого ресурса как у "Динамо" и "Шахтера". Но "Кривбасс" занял третье место в прошлом чемпионате. Команда, при всех сложностях, отыграла еврокубки. Проиграла. Но они, несмотря на неудачный старт, понемногу раскочегарились. Юрий Николаевич сумел выйти из того положения и показать стабильный результат в конце.

Матч против "Карпат" (2:0) подтвердил, что команда абсолютная управляемая. Считаю, что они и первую игру (0:3) должны были выиграть, ведь имели кучу моментов. Но суть в том, что он умеет выводить из пике и неудачных результатов с ограниченными ресурсами. При том, что продали нападающего Принса Аду. Для меня Вернидуб - тренер года. Он - один из лучших специалистов вообще в Украине. Искренне поздравляю "Кривбасс" с хорошим выступлением, они еще поборются за третье место, а, возможно, даже и за второе", - заявил Цыганык в эфире своего Youtube-канала.

На данный момент "Кривбасс" занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Цыганык
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Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.12.2024 в 14:03
Циганик --- ЧМОшник, який брав на поруки Коломойського.... Дно - днище...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.12.2024 в 14:03
Циганик --- ЧМОшник, який брав на поруки Коломойського.... Дно - днище...
Ответить
0
0

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