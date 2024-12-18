  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клубное разнообразие. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубное разнообразие. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура

Премьер-лига
Обновлено

MVP из Оболони и Полесья

Клубное разнообразие. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 17-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером 17-го тура группа из 28 экспертов признала Имада Ашура, который во главе "Полесья" во второй раз в сезоне победил "Шахтер" (1:0). Второе место занял рулевой "Оболони" Сергей Шищенко, победивший в гостях "Рух" (3:1). В топ-3 тренеров 17-го тура также вошел Юрий Вернидуб ("Кривбасс").

А лучшим игроком 17-го тура назвали форварда Ростислава Тарануху ("Оболонь") - героя матча с "Рухом" (3:1), на счету которого победный гол и результативный пас при счете 2:1. Он немного опередил Богдана Михайличенко ("Полесье"), который принес победу над "Шахтером" в центральном матче тура (1:0). В топ-5 игроков также вошли Хрвое Илич ("Кривбасс"), Петар Мичин ("Заря") и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).

Клубное разнообразие. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура - изображение 1


В общей сложности эксперты вспоминали 22 футболистов и 8 тренеров на звание героев 17-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен условный резерв символической сборной тура: Бущан ("Динамо"), Кудрик ("Полесье"), Пахолюк ("Колос"), Тейлор ("Полесье"), Романчук ("Кривбасс"), Приймак ("Оболонь"), Акимов ("Левый Берег"), Башич ("Заря"), Велетень ("Колос"), Гуцуляк ("Полесье"), Бычек ("Оболонь"), Близниченко ("Оболонь"), Ванат ("Динамо"), Боливар ("Колос").

По теме
yellow-arrow
Маркевич назвал Судакова и Бондаренко главным разочарованием в Шахтере и порассуждал об отставке Пушича
yellow-arrow
Один из лидеров бомбардирской гонки УПЛ рассказал о матче с Карпатами
yellow-arrow
Леоненко: Такое чувство, что против Шахтера и Динамо в еврокубках инопланетяне играют
УПЛ символическая сборная Ростислав Тарануха Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости