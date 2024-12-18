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Клубное разнообразие. УПЛ назвала лучших игрока и тренера 17-го тура
MVP из Оболони и Полесья
Фото: ФК Оболонь
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 17-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером 17-го тура группа из 28 экспертов признала Имада Ашура, который во главе "Полесья" во второй раз в сезоне победил "Шахтер" (1:0). Второе место занял рулевой "Оболони" Сергей Шищенко, победивший в гостях "Рух" (3:1). В топ-3 тренеров 17-го тура также вошел Юрий Вернидуб ("Кривбасс").
А лучшим игроком 17-го тура назвали форварда Ростислава Тарануху ("Оболонь") - героя матча с "Рухом" (3:1), на счету которого победный гол и результативный пас при счете 2:1. Он немного опередил Богдана Михайличенко ("Полесье"), который принес победу над "Шахтером" в центральном матче тура (1:0). В топ-5 игроков также вошли Хрвое Илич ("Кривбасс"), Петар Мичин ("Заря") и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).
В общей сложности эксперты вспоминали 22 футболистов и 8 тренеров на звание героев 17-го тура, а также 62 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен условный резерв символической сборной тура: Бущан ("Динамо"), Кудрик ("Полесье"), Пахолюк ("Колос"), Тейлор ("Полесье"), Романчук ("Кривбасс"), Приймак ("Оболонь"), Акимов ("Левый Берег"), Башич ("Заря"), Велетень ("Колос"), Гуцуляк ("Полесье"), Бычек ("Оболонь"), Близниченко ("Оболонь"), Ванат ("Динамо"), Боливар ("Колос").
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