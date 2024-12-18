"Прекрасно знают о своих уязвимых местах". Маркевич оценил перспективы Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил шансы "Динамо" на получение чемпионского титула УПЛ и поделился мыслями относительно будущего киевского клуба.

"То, что "Александрии" и "Шахтеру" трудно будет наверстать упущенное - однозначно. Тем более, что динамовцы после вылета в январе из Лиги Европы сосредоточатся исключительно на выступлении на внутренней арене. Убежден, что в "Динамо" прекрасно знают о своих уязвимых местах и во время зимнего перерыва постараются избавиться от них.

О чем именно идет речь? У "динамовцев" короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, которые будут "делать погоду". Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то "динамовцам" следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды. Если подопечные Александра Шовковского растранжирят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами", - сказал Маркевич.