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"Прекрасно знают о своих уязвимых местах". Маркевич оценил перспективы Динамо

Премьер-лига

У "бело-синих" много работы

"Прекрасно знают о своих уязвимых местах". Маркевич оценил перспективы Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил шансы "Динамо" на получение чемпионского титула УПЛ и поделился мыслями относительно будущего киевского клуба.

"То, что "Александрии" и "Шахтеру" трудно будет наверстать упущенное - однозначно. Тем более, что динамовцы после вылета в январе из Лиги Европы сосредоточатся исключительно на выступлении на внутренней арене. Убежден, что в "Динамо" прекрасно знают о своих уязвимых местах и во время зимнего перерыва постараются избавиться от них.

О чем именно идет речь? У "динамовцев" короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, которые будут "делать погоду". Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то "динамовцам" следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды. Если подопечные Александра Шовковского растранжирят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами", - сказал Маркевич.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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