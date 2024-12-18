Шахтер интересуется 30-летним форвардом Рейнджерса

"Шахтер" может подписать опытного нападающего из чемпионата Шотландии.

Как сообщает издание Headliner.nl, донецкий "Шахтер" интересуется подписанием 30-летнего нигерийского нападающего Сирила Дессерса. Футболист близок к тому, чтобы покинуть клуб из Глазго уже в январе из-за недостатка игрового времени.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года, однако "Рейнджерс" готов продать своего нападающего в ближайшее трансферное окно. Известно, что помимо "Шахтера" игроком интересуется французский "Сент-Этьен".

Отмечается, что Дессерс уже работал с Марино Пушичем в "Фейеноорде" в сезоне 2021/22, сыграв важную роль в том, что нидерландский клуб дошел до финала Лиги конференций.

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В этом сезоне Сирил Дессерс забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Рейнджерс" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.