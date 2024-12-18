Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук близок к возвращению в УПЛ. Какими будут первые шаги тренера в новой команде?
Команда проведет сбор в стране бывшего наставника
Фото: Чорноморець
Роман Григорчук вскоре официально возглавит ЛНЗ. Между сторонами уже достигнуто принципиальное согласие. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, известный тренер выведет ЛНЗ на первую тренировку в новом году 15 января. Сбор черкасского клуба продлится ровно месяц в испанской Эстепоне (пригород Марбельи) и закончится 15 февраля.
Отмечается, что костяк тренерского штаба Григорчука сформируют его постоянные ассистенты - Михаил Савка, Андрей Глущенко (работа с вратарями) и, возможно, Степан Матвеев.
Напомним, 12 декабря ЛНЗ прекратил сотрудничество с Андресом Карраско.
Популярное сейчас
- Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
- Один из лидеров Первой лиги официально назначил нового главного тренера команды
- Проваленный допинг-тест Мудрика, лучший игрок года по версии ФИФА. Главные новости за 17 декабря
- Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словенского вингеров. Удастся ли им это?
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 1