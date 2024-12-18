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Григорчук близок к возвращению в УПЛ. Какими будут первые шаги тренера в новой команде?

Премьер-лига
Обновлено

Команда проведет сбор в стране бывшего наставника

Григорчук близок к возвращению в УПЛ. Какими будут первые шаги тренера в новой команде?

Фото: Чорноморець

Новина українською

Роман Григорчук вскоре официально возглавит ЛНЗ. Между сторонами уже достигнуто принципиальное согласие. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, известный тренер выведет ЛНЗ на первую тренировку в новом году 15 января. Сбор черкасского клуба продлится ровно месяц в испанской Эстепоне (пригород Марбельи) и закончится 15 февраля.

Отмечается, что костяк тренерского штаба Григорчука сформируют его постоянные ассистенты - Михаил Савка, Андрей Глущенко (работа с вратарями) и, возможно, Степан Матвеев.

Напомним, 12 декабря ЛНЗ прекратил сотрудничество с Андресом Карраско.

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Роман Григорчук тренер сбор ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.12.2024 в 16:27
ЧО почему не убираете БАБИЧА--эта дорога в 1 лигу -хватит ему позорить Одессу --1 круг 15 место а будет дальше 16- УБЕРИТЕ БАБИЧА нет сил на это смотреть
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.12.2024 в 16:27
ЧО почему не убираете БАБИЧА--эта дорога в 1 лигу -хватит ему позорить Одессу --1 круг 15 место а будет дальше 16- УБЕРИТЕ БАБИЧА нет сил на это смотреть
Ответить
0
1

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