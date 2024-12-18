Григорчук близок к возвращению в УПЛ. Какими будут первые шаги тренера в новой команде?

Роман Григорчук вскоре официально возглавит ЛНЗ. Между сторонами уже достигнуто принципиальное согласие. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, известный тренер выведет ЛНЗ на первую тренировку в новом году 15 января. Сбор черкасского клуба продлится ровно месяц в испанской Эстепоне (пригород Марбельи) и закончится 15 февраля.

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Отмечается, что костяк тренерского штаба Григорчука сформируют его постоянные ассистенты - Михаил Савка, Андрей Глущенко (работа с вратарями) и, возможно, Степан Матвеев.

Напомним, 12 декабря ЛНЗ прекратил сотрудничество с Андресом Карраско.