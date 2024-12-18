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Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?

Премьер-лига

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Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

ФИФА наложила вето на трансферную деятельность "Черноморца" продолжительностью в три трансферных окна, пишет ТаТоТаке.

Причина - задолженности по зарплате перед экс-игроком клуба Лукой Гучеком, который сейчас защищает цвета "Ворсклы".

Также в январе Палата УАФ примет официальные решения еще по трем жалобам - от Зиги Бадибанги ("Бней Иегуда", Израиль), Ореста Кузыка ("Карпаты") и Самсона Иеде ("Ворскла").

Отмечается, что суммарный объем долгов "Черноморца" составляет около 100 тысяч долларов. Впрочем, «моряки» могут их погасить до начала весенней части сезона в украинской Премьер-лиге.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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