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Названы имена игроков, которые в ближайшее время покинут Левый Берег

Премьер-лига

Инсайды подтвердились

Названы имена игроков, которые в ближайшее время покинут Левый Берег

fclb.com.ua

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"Левый Берег" распрощается с тремя игроками в межсезонье. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, во второй части сезона прекратят свои выступления за киевский клуб такие футболисты, как голкипер Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев (возвращение из аренды в "Рух").

Отмечается, что 14 января и до 28 числа "Левый Берег" проведет первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице. После этого "аисты" отправятся в Турцию, где и пробудут до начала чемпионата.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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