Названы имена игроков, которые в ближайшее время покинут Левый Берег

"Левый Берег" распрощается с тремя игроками в межсезонье. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, во второй части сезона прекратят свои выступления за киевский клуб такие футболисты, как голкипер Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев (возвращение из аренды в "Рух").

Отмечается, что 14 января и до 28 числа "Левый Берег" проведет первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице. После этого "аисты" отправятся в Турцию, где и пробудут до начала чемпионата.