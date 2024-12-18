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Названы имена игроков, которые в ближайшее время покинут Левый Берег
Инсайды подтвердились
fclb.com.ua
"Левый Берег" распрощается с тремя игроками в межсезонье. Об этом информирует ТаТоТаке.
По информации источника, во второй части сезона прекратят свои выступления за киевский клуб такие футболисты, как голкипер Дмитрий Фастов, защитник Александр Дударенко и нападающий Руслан Непейпиев (возвращение из аренды в "Рух").
Отмечается, что 14 января и до 28 числа "Левый Берег" проведет первый втягивающий сбор в своем тренировочном комплексе в столице. После этого "аисты" отправятся в Турцию, где и пробудут до начала чемпионата.
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