Вратарь Кривбасса - о победе над Карпатами: Настраивались на битву с прямым конкурентом за еврокубковые места

Голкипер "Кривбасса" Владимир Маханьков оценил победу над "Карпатами" (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.

- Владимир, ты сыграл "на ноль". Много ли в целом было работы?

- Довольно тяжелая игра за счет погодных условий. Конечно, работа была, но в целом наша команда очень хорошо сыграла в обороне и закономерно победила.

- Насколько важно было победить в последнем официальном матче года?

- Конечно, очень важно. Для психологии, в том числе. "Кривбасс" набрал хороший ход, это наша четвертая подряд победа. В прошлом сезоне в последнем поединке перед зимним перерывом вели 2:0 у "Зари", но закончили 2:2. Поэтому не хотели, что эта история повторилась, и довели игру до логического завершения. Очень довольны, что все удалось, что удалось порадовать наших фанов.

- Все помнят матч первого круга. Принципиально ли было одолеть этого оппонента?

- В первом круге было обидное поражение, хотя должны были забивать первыми и выигрывать. Сегодня настраивались на битву с прямым конкурентом за еврокубковые места, поэтому вся принципиальность заключалась в этом. Хотели оторваться от них как можно дальше. Неважно с кем бы сегодня играли, цель была одна - победа.

- Это был заключительный матч перед зимним перерывом. С каким настроением идете на отдых?

- В хорошем настроении. Четыре подряд победы. "Кривбасс" демонстрировал стабильную хорошую игру, поэтому все хорошо. Конечно, есть над чем работать, поэтому уже в новом году возобновим работу и будем исправлять ошибки.