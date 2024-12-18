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Вратарь Кривбасса - о победе над Карпатами: Настраивались на битву с прямым конкурентом за еврокубковые места
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Голкипер "Кривбасса" Владимир Маханьков оценил победу над "Карпатами" (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.
- Владимир, ты сыграл "на ноль". Много ли в целом было работы?
- Довольно тяжелая игра за счет погодных условий. Конечно, работа была, но в целом наша команда очень хорошо сыграла в обороне и закономерно победила.
- Насколько важно было победить в последнем официальном матче года?
- Конечно, очень важно. Для психологии, в том числе. "Кривбасс" набрал хороший ход, это наша четвертая подряд победа. В прошлом сезоне в последнем поединке перед зимним перерывом вели 2:0 у "Зари", но закончили 2:2. Поэтому не хотели, что эта история повторилась, и довели игру до логического завершения. Очень довольны, что все удалось, что удалось порадовать наших фанов.
- Все помнят матч первого круга. Принципиально ли было одолеть этого оппонента?
- В первом круге было обидное поражение, хотя должны были забивать первыми и выигрывать. Сегодня настраивались на битву с прямым конкурентом за еврокубковые места, поэтому вся принципиальность заключалась в этом. Хотели оторваться от них как можно дальше. Неважно с кем бы сегодня играли, цель была одна - победа.
- Это был заключительный матч перед зимним перерывом. С каким настроением идете на отдых?
- В хорошем настроении. Четыре подряд победы. "Кривбасс" демонстрировал стабильную хорошую игру, поэтому все хорошо. Конечно, есть над чем работать, поэтому уже в новом году возобновим работу и будем исправлять ошибки.
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